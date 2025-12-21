AHL: Direktes Duell um Rang zwei in der Vorweihnachts-Runde

Von: ka

Bozen – In der letzten Runde vor Weihnachten kommt es am Montag in der Alps Hockey League zwischen dem KHL Sisak und den EK Die Zeller Eisbären zum direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz. Außerdem wollen die Rittner Buam SkyAlps gegen HDD Jesenice ihre Siegesserie fortsetzen. Weitere Heimspiele stehen für den HC Meran/o, die Hockey Unterland Cavaliers, den HC Gherdeina sowie den S.G. Cortina Hafro auf dem Programm.

KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären

Der KHL Sisak empfängt am Montag die EK Die Zeller Eisbären im Top-Spiel der Alps Hockey League und im direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz. Aktuell haben die Kroaten einen Vorsprung von einem Punkt. In den ersten beiden Saisonduellen setzte sich jeweils das Auswärtsteam durch.

HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors

Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors gastiert beim HC Meran/o Pircher. Die Red Bulls mussten sich erst am Samstag im Topspiel gegen die Rittner Buam SkyAlps nach Verlängerung geschlagen geben. Beim HC Meran/o Pircher wechselten sich zuletzt Siege und Niederlagen ab. Die Südtiroler stehen aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz.

Rittner Buam SkyAlps – HDD Jesenice

Die Rittner Buam SkyAlps sind aktuell das heißeste Team der Liga. Zuletzt setzten sie sich gegen den Tabellenführer nach Verlängerung durch und feierten ihren fünften Sieg in Serie. Jesenice konnte zuletzt ebenfalls einen Erfolg gegen ein Top-Team verbuchen und gewann gegen den KHL Sisak mit 6:3.

Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel gastieren am Montag bei den Hockey Unterland Cavaliers. Kitzbühel musste zuletzt eine Niederlage gegen die schlechter platzierten Wipptal Broncos hinnehmen. Auch Unterland unterlag in seinem letzten Spiel und liegt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Im Duell zwischen dem HC Gherdeina valgardena.it und den Wipptal Broncos Weihenstephan treffen zwei Teams aufeinander, die lediglich vier Punkte trennen. Aktuell haben die Broncos den Vorteil. In den bisherigen beiden Duellen in dieser Saison setzte sich jeweils das Auswärtsteam durch.

S.G. Cortina Hafro – HC Migross Asiago

Der S.G. Cortina Hafro trifft zum Abschluss der Runde auf Tabellennachbar HC Migross Asiago. Während Asiago seine letzten beiden Spiele verlor, kommt Cortina mit einer Siegesserie von vier Spielen in dieses Duell. In der Tabelle ist Asiago jedoch weiterhin das besser platzierte Team und liegt fünf Punkte vor Cortina.

Alps Hockey League, Montag, 22.12.2025:

19:30 KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BULOVEC, SNOJ, Legat, Wendner

19:30 HC Meran/o Pircher – Red Bull Hockey Juniors

Referees: OREL, UNTERWEGER, Abeltino, Fecchio

20:00 Rittner Buam SkyAlps – HDD Jesenice

Referees: BERGANT, WINKLER, Markizeti, Strimitzer

20:00 Hockey Unterland Cavaliers – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: BENVEGNU, RIVIS, Callovni, Grisenti

20:30 HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: GIACOMOZZI, HUBER, Rinker, Rivis

20:30 S.G. Cortina Hafro – HC Migross Asiago

Referees: PINIE, STEFENELLI, Brondi, Cristel