AHL: Erstmals zwei Südtiroler Teams im Finale

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o Pircher zieht ins Finale der Alps Hockey League ein und folgt damit dem HC Gherdeina valgardena.it.

Damit stehen erstmals in der zehnjährigen Ligageschichte zwei Teams aus Südtirol im Finale – zugleich sind es erstmals die beiden am schwächsten gesetzten Teams (HCM – 7., GHE – 8.). Meran setzte sich im entscheidenden siebten Halbfinalspiel beim KHL Sisak vor 2.300 Fans in einer engen und dramatischen Partie knapp mit 3:2 durch und bejubelte den erstmaligen Finaleinzug. Der Auftakt der Premieren-Finalserie findet am Samstag in Meran statt.

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Es war der erwartet spannende Showdown um das zweite Finalticket zwischen Sisak und Meran. Am Ende behielten die Gäste knapp mit 3:2 die Oberhand – es war der zweite Auswärtssieg der Südtiroler in der laufenden Serie. Den Grundstein zum Sieg legten sie bereits im ersten Drittel: Rasmus Nousiainen (13.) und Jakob Fuchs (15.) stellten mit einem schnellen Doppelpack auf 2:0.

Nach Wiederbeginn dauerte es keine vier Minuten, bis die Hausherren erstmals anschrieben und die Ledena dvorana Zibel in ein Tollhaus verwandelten. Kim Sang Yeob traf nach Vorarbeit von Vito Idzan. Über das gesamte zweite Drittel hinweg verzeichnete Sisak deutlich mehr Abschlüsse – am Ende der Partie standen 50 Torschüsse der Gastgeber 30 von Meran gegenüber. Doch in der 32. Minute war Brayden Sherbinin zur Stelle und erhöhte auf 3:1 für die Adler. Damit gingen sie auch mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die zweite Pause.

Dieser hielt bis zur 53. Minute, als Nejc Brus HCM-Goalie Andreas Bernard überwinden konnte und eine enorm spannende Schlussphase einleitete. In der Folge kam Sisak jedoch zu keinen zwingenden Großchancen mehr, sodass Meran am Ende einen knappen Sieg und den erstmaligen Finaleinzug feiern konnte.

Überraschungsfinale beginnt am Samstag in Meran

Nun kommt es zum großen Überraschungsfinale gegen den HC Gherdeina valgardena.it. Beide Teams stehen erstmals im Endspiel und mussten vor dem Viertelfinale sogar den Umweg über die Pre-Playoffs nehmen. Damit treffen erstmals die beiden am schwächsten gesetzten Teams aufeinander: Meran startete als Siebter ins Viertelfinale, Gröden als Achter. In der Regular Season belegten sie lediglich die Plätze 10 (HCM) und 11 (GHE) – getrennt durch nur einen Punkt. Aufgrund der besseren Platzierung hat Meran im Finale Heimrecht und eröffnet die Serie am Samstag mit einem Heimspiel. In der aktuellen Saison entschied Meran zwei der bisherigen drei Duelle für sich.

Die Finaltermine im Überblick:

Sa, 11.04.26: HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it

Di, 14.04.26: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher

Do, 16.04.26: HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it

Sa, 18.04.26: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher

Di, 21.04.26: HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it*

Do, 23.04.26: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher *

Sa, 25.04.26: HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it*

*) falls notwendig

Alps Hockey League, Halbfinale Spiel 7 Do, 09.04.2026:

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Referees: BULOVEC, LAZZERI, Arlic, Seewald

Endstand in der best-of-7-Serie: 3:4

Goals SIS: 1:2 Yeob K. (24.), 2:3 Brus N. (53.)

Goals HCM: 0:1 Nousiainen R. (13.), 0:2 Fuchs J. (15.), 1:3 Sherbinin B. (32.)