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Zell am See startet mit Overtime-Sieg

AHL: HC Gherdeina stolpert im ersten Halbfinalspiel

Donnerstag, 26. März 2026 | 22:29 Uhr
EKZ-GHE
EKZ/Radlwimmer
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Von: ka

Zell am See (A)/St. Christina – Der Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären hatte im Auftaktspiel der Serie gegen den Halbfinal-Debütanten HC Gherdeina valgardena.it hart zu kämpfen, setzte sich am Ende aber knapp mit 2:1 nach Verlängerung durch. Bis zur 57. Minute führten die Gäste aus Südtirol, dann gelang Christian Jennes der Ausgleich. In der Overtime dauerte es nur 53 Sekunden, bis Nick Huard die Pinzgauer zur Serienführung schoss.

Eine enorm enge und spannende Partie vor über 2.000 Fans in der KE KELIT Arena Zell am See begann perfekt für den Halbfinal-Debütanten aus Gröden, der in der neunten Minute im Powerplay durch Luke Moncada in Führung ging. Die Südtiroler nutzten ihr einziges Überzahlspiel der gesamten Begegnung eiskalt aus.

EKZ/Radlwimmer

Die Eisbären hatten in der regulären Spielzeit zwei Überzahlmöglichkeiten, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. In der Overtime waren sie dann aber prompt im Powerplay erfolgreich. Zuvor prägten über weite Strecken der Partie die Defensivreihen und Torhüter beider Teams das Spielgeschehen.

Schließlich war Gröden nur 192 Sekunden von einem perfekten Halbfinalstart entfernt, ehe Christian Jennes nach Vorarbeit von Max Wilfan in der 57. Minute zum 1:1 einnetzte und damit die Verlängerung erzwang. In dieser musste Gröden-Stürmer Stephan Deluca nach 38 Sekunden auf die Strafbank. Nur 15 Sekunden später war es Nick Huard, der zum 2:1 für Zell am See traf und die Hausherren doch noch zum Auftaktsieg schoss. Die Halbfinalserie wird am Samstag um 17:30 Uhr in Gröden fortgesetzt.

Alps Hockey League: Do, 26.03.2026:

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 2:1/OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Referees: LAZZERI, WINKLER, Brondi, Strimitzer
Stand in der best-of-7-Serie: 1:0
Goals EKZ: 1:1 Jennes C. (57.), 2:1 Huard N. (61./PP1)
Goal GHE: 0:1 Moncada L. (9./PP1)

Bezirk: Salten/Schlern

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