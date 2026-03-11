Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Juniors drehen Heimspiel gegen Gröden binnen Sekunden
HC Gherdeina verliert gegen die Jungbullen mit 2:3

AHL: Juniors drehen Heimspiel gegen Gröden binnen Sekunden

Mittwoch, 11. März 2026 | 22:15 Uhr
RBJvsGHE
Red Bull Eishockey Akademie / Karpaviciut
Von: ka

Wolkenstein – Die Red Bull Hockey Juniors feierten im ersten Viertelfinalduell mit dem HC Gröden einen 3:2-Heimsieg. Die Salzburger erzielten am Mittwochabend alle drei Treffer innerhalb von nur 64 Sekunden. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag in Wolkenstein statt.

Die Juniors hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, mussten für ihren ersten Sieg in der Serie jedoch hart arbeiten. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die Südtiroler durch Moncada in Führung: Nach einem Bully traf der Stürmer aus kurzer Distanz per Backhand. Doch keine Minute später gelang den Hausherren der Ausgleich – Juhola traf im Powerplay zum 1:1. Nur kurz darauf eroberten die Juniors den Puck im Angriffsdrittel, worauf Wurzer per Rebound auf 2:1 stellte. Exakt 64 Sekunden nach dem 1:1 legte Kogler mit einer starken Einzelleistung das 3:1 nach. Bei diesem Spielstand blieb es bis in die Schlussphase, als Schiavone in der 57. Minute für die Gäste verkürzte. Gröden erhöhte anschließend den Druck, doch die Juniors verteidigten den knappen Vorsprung erfolgreich und sicherten sich damit die 1:0-Führung in der Best-of-Seven-Serie. Das zweite Duell findet am Freitag in Wolkenstein statt.

Red Bull Eishockey Akademie / Karpaviciut

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 1 Mi, 11.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Referees: HLAVATY, UNTERWEGER, Abeltino, Callovini
Goals RBJ: Juhola (25./PP), Wurzer (26.), Kogler (26.)
Goal GHE: Moncada (24.), Schiavone (57.)

