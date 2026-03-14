AHL: Meran holt sich Matchpucks

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o Pircher hat auch das dritte Viertelfinalduell gegen Asiago gewonnen. Nach einem Rückstand setzten sich die Adler am Samstag auswärts mit 2:1 durch und können bereits am Dienstag vor heimischem Publikum ins Halbfinale der Alps Hockey League einziehen. Zudem holten sich KHL Sisak und die EK Zeller Eisbären mit Heimsiegen die Serienführung zurück.

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro 4:3 OT (1:2, 1:0, 1:1)

In einer abwechslungsreichen Partie setzte sich Sisak gegen Cortina mit 4:3 nach Verlängerung durch. Die Hausherren gingen bereits in der sechsten Minute durch ein Powerplay-Tor von Larionovs in Führung, doch Cortina drehte die Begegnung noch im ersten Drittel – 1:2. Sisak glich zu Beginn des Mittelabschnitts aus, und so ging es beim Stand von 2:2 in die zweite Pause. Im Schlussdrittel legten erneut die Gäste vor: Barnabo traf im Powerplay – insgesamt fielen vier Überzahltore. In der Schlussphase sorgte Larionovs mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. In der Overtime avancierte Vito Idžan mit seinem Tor vor knapp 2.000 Fans zum Matchwinner.

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Der EK Zeller Eisbären legte im Viertelfinale gegen Sterzing wieder vor. Der amtierende Meister gewann das dritte Spiel vor heimischer Kulisse und über 2.100 Fans mit 5:2. Christian Jennes avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner: Er eröffnete den Torreigen in der sechsten Minute und schnürte im Schlussdrittel den Dreierpack. Predan sorgte im Mittelabschnitt für das 2:0, ehe die Südtiroler durch Cianfrone und Soraruf zurückschlugen – 2:2. Noch vor der zweiten Pause brachte Jennes seine Mannschaft wieder in Front, ehe Zauner in der Schlussminute den Endstand herstellte. Somit führt Zell am See in der Serie mit 2:1.

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Nach zwei Siegen trat Meran selbstbewusst auf und erspielte sich im ersten Drittel leichte Vorteile, ohne jedoch zu treffen. Im Mittelabschnitt brachte Rigoni #89 die Hausherren in Führung, doch Nousiainen gelang nur wenige Minuten später der Ausgleich. Im Schlussdrittel drehte Fuchs die Partie zugunsten der Gäste, die den knappen Vorsprung über die Zeit brachten. Nach dem dritten Sieg in Serie haben die Adler am Dienstag in Meran ihren ersten Matchpuck zum Einzug ins Halbfinale.

Alps Hockey League | Viertelfinale Spiel 3: Sa, 14.03.2026:

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro 4:3 (1:2, 1:0, 1:1)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Arlic, Jeram

Goals SIS: Larionovs (6./PP, 57./PP), Brus (21./PP), V. Idzan (63.)

Goals SGC: Alvera (9.), C. Pietroniro (19.), Barnabo (51./PP)

Stand in der best-of-7-Serie: 2:1

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Referees: RIVIS, VIRTA, Seewald, Veselka

Goals EKZ: Jennes (6., 38., 56.), Predan (30.), Zauner (60.)

Goals WSV: Cianfrone (33.), Soraruf (36.)

Stand in der best-of-7-Serie: 2:1

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher 1:2 (0:0, 1:1, 1:2)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Brondi, Ilmer

Goal HCA: Rigoni #89 (35.)

Goals HCM: Nousiainen (38.), Fuchs (47.)

Stand in der best-of-7-Serie: 0:3