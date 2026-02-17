AHL: Meran holt wichtigen Sieg

Von: ka

Bozen – Am Dienstag standen in der Alps Hockey League fünf größtenteils sehr ausgeglichene Begegnungen auf dem Programm. Am Ende setzten sich in allen Spielen die Auswärtsteams durch.

In der Master Round feierten die EK Die Zeller Eisbären im Topspiel einen 3:1-Erfolg bei KHL Sisak und damit ihren dritten Sieg im dritten Spiel. Zudem setzte sich der HC Migross Asiago bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:1 nach Overtime durch. In der Qualification Round A holte der HC Meran/o Pircher einen wichtigen 4:0-Auswärtssieg bei S.G. Cortina Hafro. In der Qualification Round B jubelten die Rittner Buam SkyAlps über einen 3:2-Erfolg bei HDD Jesenice, während der EC Bregenzerwald dem HC Gherdeina valgardena.it mit 0:2 unterlag und damit die dritte Niederlage im dritten Spiel kassierte.

Die EK Die Zeller Eisbären setzten sich im Topspiel bei KHL Sisak mit 3:1 durch. Damit liegt der Spitzenreiter mit zwölf Punkten bereits sieben Zähler vor dem Drittplatzierten Sisak. Für die Kroaten war es die erste Niederlage in der Master Round und die zweite Niederlage im vierten Saisonduell mit Zell am See. Vor fast 1.600 Fans dauerte es bis zur 22. Minute, ehe Sisak in Führung ging. Danach trafen jedoch nur noch die Gäste: Zunächst glich Blaz Tomazevic in der 32. Minute aus, nur 72 Sekunden später drehte Paul Schmid die Partie zugunsten der Pinzgauer. Beim knappen 2:1 blieb es bis zur 52. Minute, ehe erneut Blaz Tomazevic mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung sorgte.

Asiago dreht Spiel in der Overtime

Im zweiten Spiel der Master Round feierte der HC Migross Asiago bei den Wipptal Broncos Weihenstephan einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung. Dabei lag Sterzing bis 99 Sekunden vor Ende des dritten Drittels noch mit 1:0 in Führung, ehe Ryan Valentini für Asiago ausglich. In der Overtime war es schließlich Nicholas Porco, der nach dreieinhalb Minuten den Siegtreffer erzielte. Mit drei Punkten liegt Asiago weiterhin auf Rang vier, während die Broncos ihren ersten Punkt holten und auf Position fünf bleiben.

Ritten feiert knappen Auswärtssieg

Die Rittner Buam SkyAlps holten einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg bei HDD Jesenice und liegen mit acht Punkten an der Tabellenspitze der Qualification Round B. Jesenice bleibt mit drei Punkten Dritter. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Gregor Koblar im Powerplay in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Rittner konnten die Slowenen in der 26. Minute erneut vorlegen. Doch nur wenige Sekunden später gelang den Gästen wiederum der Ausgleich, ehe Diego Cuglietta in der 35. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Im vierten Saisonduell war es der zweite Sieg für die Südtiroler, die nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf den viertplatzierten Bregenzerwald haben.

Dritte Niederlage für Bregenzerwald

Für die Vorarlberger wird es im Kampf um die Pre-Playoffs zunehmend eng. Der als Nummer eins in die Qualification Round B gestartete EC Bregenzerwald unterlag zu Hause dem HC Gherdeina valgardena.it mit 0:2 und kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel. Mit drei Punkten liegt Bregenzerwald nur auf dem vierten und letzten Platz, punktegleich mit Jesenice. Gröden feierte hingegen den zweiten Sieg im zweiten Spiel und hält als Zweiter bei sieben Punkten – nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Ritten. Bereits nach dem ersten Drittel hatten die Gäste durch Treffer von Sebastiano Soracreppa (9.) und Matteo Luisetti (18.) auf 2:0 gestellt. Dabei blieb es bis zum Schluss, womit Gröden-Goalie Claes Endre sein erstes Shutout im erst fünften Einsatz feierte.

Meran holt wichtigen Sieg

Im einzigen Spiel der Qualification Round A des Tages feierte der HC Meran/o Pircher einen überraschend deutlichen 4:0-Auswärtssieg bei S.G. Cortina Hafro. Damit rückt Meran mit fünf Punkten auf den dritten Tabellenplatz vor und hat nun einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Unterland sowie drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Cortina. Für Cortina war es im dritten Spiel die erste Niederlage und insgesamt die erste nach zuvor fünf Siegen in Serie. Bereits in der dritten Minute brachte Patrick Tomasini die Gäste in Führung. Im zweiten Abschnitt legten die Südtiroler zwei weitere Treffer nach und stellten damit frühzeitig die Weichen auf Sieg. Für den Endstand sorgten Samuel Claesson in der 46. Minute. Der Center traf zuvor bereits zum 2:0 und machte den Doppelpack perfekt.

Alps Hockey League: Di, 17.02.2026:

Master Round:

KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Markizeti, Murnik

Goal SIS: 1:0 Dobric P. (22.)

Goals EKZ: 1:1 Tomazevic B. (32.), 1:2 Schmid P. (33.), 1:3 Tomazevic B. (52.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Migross Asiago 1:2/OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Referees: LAZZERI, VIRTA, Brondi M., Brondi P.

Goal WSV: 1:0 Conci D. (33./SH1)

Goals HCA: 1:1 Valentini R. (59.), 1:2 Porco N. (64./OT)

Qualification Round A:

S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Referees: BENVEGNU, RIVIS F., Cristeli, Rivis A.

Goals HCM: 0:1 Tomasini P. (3.), 0:2 Claesson S. (29.), 0:3 Gellon D. (34.), 0:4 Claesson S. (46.)

Qualification Round B:

HDD Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Referees: HUBER, RUETZ, Rinker, Seewald J.

Goals JES: 1:0 Koblar G. (12./PP1), 2:1 Burgar N. (26.)

Goals RIT: 1:1 Felicetti L. (18.), 2:2 Alderson B. (26.), 2:3 Cuglietta D. (35.)

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Referees: MOSCHEN, SPIEGEL, Divis, Ilmer

Goals GHE: 0:1 Soracreppa S. (9.), 0:2 Luisetti M. (18.)