AHL: Sisak und Zell bilden neues Spitzen-Duo

Bozen – KHL Sisak und die EK Zeller Eisbären überholten mit ihren Siegen die spielfreien Red Bull Hockey Juniors und bilden zumindest bis Samstag das neue Spitzenduo. Während sich das Team aus Zell im Derby gegen Kitzbühel knapp durchsetzte, feierten die Kroaten einen souveränen Auswärtssieg in Meran. Außerdem verbuchte HDD Jesenice einen knappen Erfolg über die Hockey Unterland Cavaliers.

Zell gewinnt Derby gegen Kitzbühel

Die EK Zeller Eisbären feierten einen 3:2-Derbysieg über die Adler Stadtwerke Kitzbühel und kletterten damit in der Tabelle auf Rang zwei – punktegleich mit Leader Sisak. Vor 2.796 Zuschauern blieb der erste Abschnitt torlos. Im zweiten Drittel gingen zunächst die Gäste aus Kitzbühel im Powerplay in Führung. Ein Doppelschlag der Zeller im selben Abschnitt drehte jedoch die Partie. Kitzbühel meldete sich noch einmal zurück und glich zu Beginn des Schlussdrittels aus. Vier Minuten vor dem Ende sorgte schließlich Alexander Lahoda mit dem Game-Winning Goal für die Entscheidung zugunsten der Zeller, die damit auch das dritte Derby für sich entscheiden konnten.

Sisak nach Sieg über Meran neuer Tabellenführer

KHL Sisak feierte einen souveränen Auswärtserfolg über den HC Meran und darf sich – zumindest bis Samstag – über die Tabellenführung freuen. Die Kroaten erwischten den deutlich besseren Start und führten nach gut zehn Minuten bereits mit 2:0. Zwar gelang dem HC Meran im Startdrittel noch der Anschlusstreffer, doch Marijus Dumcius stellte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Vilim Rosandic und die Hintermannschaft von Sisak brachten die Führung in der Folge sicher über die Zeit und hielten auch einer Druckphase der Meraner stand.

Jesenice feiert knappen Sieg gegen Unterland

HDD Jesenice setzte sich am Donnerstagabend mit 3:2 gegen die Hockey Unterland Cavaliers durch. Die Gastgeber aus Slowenien erwischten den deutlich besseren Start und führten bereits nach gut drei Minuten mit 2:0, ehe sie im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich sogar auf 3:0 stellten. Danach startete Hockey Unterland eine Aufholjagd und verkürzte bis zur 50. Minute auf 2:3. Die Cavaliers drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, konnten Goalie Matija Ulcar jedoch nicht mehr bezwingen. Mit diesem Sieg hält Jesenice den Kontakt zu den Top-10-Teams.

Alps Hockey League, 08.01.2026:

HDD Jesenice – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Referees: METZINGER, SNOJ, Murnik, Wucherer

Goals JES:

Baloh (0:32), Jenko (3:08), Sturm (29:28, GWG)

Goals HCU:

Eriksson J. (33:59), Potsiomk E. (49:34)

EK Die Zeller Eisbären – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Referees: BULOVEC, VOICAN, Jeram, Veselka

Goals EKZ::

Prodinger D. (28:06, pp), Lahoda A. (56:01, GWG)

Goals KEC:

Fröwis J. (24:39, pp), Huard N. (32:37, pp), Engelhardt J. (41:42)

HC Meran/o Pircher – KHL Sisak 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Referees: GIACOMOZZI, PINIE, Brondi, Cristeli

Goals HCM:

Trivellato D. (15:01)

Goals SIS:

Dumcius M. (5:46), Canic D. (10:49, GWG), Dumcius M. (29:34)