AHL: Sterzing sichert sich mit klarem Auswärtssieg Platz fünf und das Playoff-Ticket

Sonntag, 01. Februar 2026 | 20:13 Uhr
SIS-WSV
AHL/SIS-WSV
Von: ka

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben es tatsächlich geschafft: Sie haben sich als fünftes Team für die Master Round und damit vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs feierten die Südtiroler einen klaren 4:0-Sieg gegen KHL Sisak und verdrängten Kitzbühel mit einem Punkt Vorsprung auf Rang sechs. Sisak wiederum verpasste den Sprung auf Platz zwei und bleibt hinter Zell am See Dritter.

In der Alps Hockey League geht es nun mit der Master Round und der Qualification Round weiter. Der erste Spieltag der Zwischenrunde findet am Donnerstag, dem 05. Februar, statt. Der Spielplan wird am Montag kommuniziert.

AHL/SIS-WSV

Die Wipptal Broncos Weihenstephan benötigten zwei Punkte, um noch auf Platz fünf zu springen – am Ende wurden es sogar alle drei. KHL Sisak hätte hingegen ein Punkt gereicht, um noch Rang zwei zu erreichen und mit drei Bonuspunkten in die Master Round zu starten. Doch die mit Spannung erwartete Partie entwickelte sich zu einer, zumindest vom Ergebnis her, recht einseitigen Angelegenheit zugunsten der Gäste aus Sterzing, die sich am Samstag im ersten Spiel des Doubleheaders noch knapp mit 1:2 nach Overtime geschlagen geben mussten.

Bereits in der dritten Minute brachte Connor Sanvido die Gäste in Führung, in der 14. Minute erhöhte James Livingston auf 2:0. Auch im zweiten Drittel waren die Broncos zweimal erfolgreich und sorgten damit für die Vorentscheidung. Zunächst traf Paul Eisendle in Überzahl zum 3:0 (22.), ehe Jerkko Rämö in doppelter Überzahl in der 34. Minute auf 4:0 stellte. Im Schlussabschnitt verteidigte Sterzing gekonnt, und Dominik Groh feierte mit 34 Saves sein zweites Saison-Shutout.

Instagram/Wipptal Broncos Weihenstephan

So, 01.02.2026:

KHL Sisak – Wipptal Broncos Weihenstephan 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Referees: OREL, UNTERWEGER, Legat, Wucherer
Goals WSV: 0:1 Sanvido C. (3.), 0:2 Livingston J. (14.), 0:3 Eisendle P. (27./PP1), 0:4 Rämö J. (34./PP2)

Zwischenrunde beginnt am Donnerstag
In der Alps Hockey League geht es nun mit der Master Round und der Qualification Round weiter. Der erste Spieltag der Zwischenrunde findet am Donnerstag, dem 05. Februar, statt. Der Spielplan wird am Montag kommuniziert.

Gruppeneinteilungen Zwischenrunde:

Master Round:
1. Red Bull Hockey Juniors – 4 Bonuspunkte
2. EK Die Zeller Eisbären – 3
3. KHL Sisak – 2
4. HC Migross Asiago – 1
5. Wipptal Broncos Weihenstephan – 0

Qualification Round A:
1. Adler Stadtwerke Kitzbühel – 3 Bonuspunkte
2. S.G. Cortina Hafro – 2
3. HC Meran/o Pircher – 1
4. Hockey Unterland Cavaliers – 0

Qualification Round B:
1. EC Bregenzerwald – 3 Bonuspunkte
2. Rittner Buam SkyAlps – 2
3. HC Gherdeina valgardena.it – 1
4. HDD Jesenice – 0

