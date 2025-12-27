Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Tabellenführer Sisak gastiert in Asiago
Ritten gegen Kitzbühel im Top-5-Duell

AHL: Tabellenführer Sisak gastiert in Asiago

Samstag, 27. Dezember 2025 | 20:20 Uhr
RIT-KEC
Max Pattis
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Am Sonntag stehen in der Alps Hockey League sechs Spiele auf dem Programm. Der Tabellenführer KHL Sisak reist nach Asiago, der amtierende Meister EK Zeller Eisbären ist bei HDD Jesenice gefordert. Darüber hinaus kommt es beim Duell zwischen den Rittner Buam und Kitzbühel zum Aufeinandertreffen zweier Top-5-Teams.

Max Pattis

HC Migross Asiago – KHL Sisak

Nach drei Niederlagen in Serie kehrte Asiago am Freitag mit einem Sieg in Kitzbühel in die Erfolgsspur zurück – ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Top-5. Sisak feierte zuletzt zwei Siege in Folge und kehrte damit an die Tabellenspitze zurück. In den bisherigen direkten Duellen dieser Saison gewannen beide Teams jeweils auswärts.

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Jesenice präsentierte sich zuletzt mit Siegen über die Top-Teams Sisak und Ritten in aufsteigender Form und liegt derzeit auf Rang zehn. Zell am See musste hingegen zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, rangiert aber weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. Die Pinzgauer entschieden die letzten fünf direkten Begegnungen für sich, darunter ein knappes 4:3 zum Saisonauftakt.

Rittner Buam SkyAlps – Stadtwerke Kitzbühel

Fünfter gegen Vierter: In Klobenstein empfängt Ritten das Team aus Kitzbühel. Die Buam befinden sich in starker Form und gewannen vier der letzten fünf Partien, darunter ein klares 5:1 bei Bregenzerwald. Die Tiroler reisen mit einigen Personalsorgen an, konnten jedoch beide bisherigen Saisonduelle – jeweils mit drei Toren Vorsprung – für sich entscheiden.

Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Mit einem 4:3-Erfolg in Zell am See tankte Sterzing am Freitag Selbstvertrauen. Noch besser läuft es aktuell bei Cortina: Die Blau-Weißen feierten sechs Siege in Folge und stehen auf Rang acht – drei Punkte vor den Broncos. In den bisherigen Saisonduellen steht es 1:1, jeweils mit Heimsiegen beider Teams.

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Bregenzerwald verpasste durch die Heimniederlage gegen Ritten den Sprung unter die Top-5. In den letzten fünf Partien wechselten sich beim Team aus Vorarlberg Sieg und Niederlage ab. Gröden musste zuletzt nach einem guten Lauf mit zwei Erfolgen beim 1:4 in Sisak wieder einen Rückschlag hinnehmen und liegt aktuell auf Rang elf. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen innerhalb von knapp drei Wochen – bislang siegte jeweils die Heimmannschaft.

HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers

Bei Meran wechseln sich in den letzten sieben Spielen Sieg und Niederlage regelmäßig ab. Am Freitag mussten sich die Adler Cortina erst im Shootout geschlagen geben. Nun empfängt der Vorletzte das Schlusslicht Unterland. Die Cavaliers punkteten in ihren letzten drei Begegnungen, verloren jedoch zwei davon. In dieser Saison konnten beide Teams im direkten Duell jeweils einen Auswärtssieg feiern.

Alps Hockey League So, 28.12.2025:

18:00: HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären
Referees: BULOVEC, SNOJ, Steiner, Veselka

18:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro
Referees: HLAVATY, HOLZER, Divis, Preiser

18:00: Rittner Buam SkyAlps Adler Stadtwerke Kitzbühel
Referees: PIRAS, STEFENELLI, Abeltino, Fecchio

18:00: HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers
Referees: GIACOMOZZI, PINIE, Cristeli, Fleischmann

20:30: HC Migross Asiago – KHL Sisak
Referees: BENVEGNU, METZINGER, Brondi, Murnik

20:30: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald
Referees: HUBER, VIRTA, Grisenti, Rinker

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
96
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
54
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
51
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
41
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
36
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 