AHL: Tabellenführer Sisak gastiert in Asiago

Von: ka

Bozen – Am Sonntag stehen in der Alps Hockey League sechs Spiele auf dem Programm. Der Tabellenführer KHL Sisak reist nach Asiago, der amtierende Meister EK Zeller Eisbären ist bei HDD Jesenice gefordert. Darüber hinaus kommt es beim Duell zwischen den Rittner Buam und Kitzbühel zum Aufeinandertreffen zweier Top-5-Teams.

HC Migross Asiago – KHL Sisak

Nach drei Niederlagen in Serie kehrte Asiago am Freitag mit einem Sieg in Kitzbühel in die Erfolgsspur zurück – ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Top-5. Sisak feierte zuletzt zwei Siege in Folge und kehrte damit an die Tabellenspitze zurück. In den bisherigen direkten Duellen dieser Saison gewannen beide Teams jeweils auswärts.

HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Jesenice präsentierte sich zuletzt mit Siegen über die Top-Teams Sisak und Ritten in aufsteigender Form und liegt derzeit auf Rang zehn. Zell am See musste hingegen zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, rangiert aber weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. Die Pinzgauer entschieden die letzten fünf direkten Begegnungen für sich, darunter ein knappes 4:3 zum Saisonauftakt.

Rittner Buam SkyAlps – Stadtwerke Kitzbühel

Fünfter gegen Vierter: In Klobenstein empfängt Ritten das Team aus Kitzbühel. Die Buam befinden sich in starker Form und gewannen vier der letzten fünf Partien, darunter ein klares 5:1 bei Bregenzerwald. Die Tiroler reisen mit einigen Personalsorgen an, konnten jedoch beide bisherigen Saisonduelle – jeweils mit drei Toren Vorsprung – für sich entscheiden.

Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Mit einem 4:3-Erfolg in Zell am See tankte Sterzing am Freitag Selbstvertrauen. Noch besser läuft es aktuell bei Cortina: Die Blau-Weißen feierten sechs Siege in Folge und stehen auf Rang acht – drei Punkte vor den Broncos. In den bisherigen Saisonduellen steht es 1:1, jeweils mit Heimsiegen beider Teams.

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Bregenzerwald verpasste durch die Heimniederlage gegen Ritten den Sprung unter die Top-5. In den letzten fünf Partien wechselten sich beim Team aus Vorarlberg Sieg und Niederlage ab. Gröden musste zuletzt nach einem guten Lauf mit zwei Erfolgen beim 1:4 in Sisak wieder einen Rückschlag hinnehmen und liegt aktuell auf Rang elf. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen innerhalb von knapp drei Wochen – bislang siegte jeweils die Heimmannschaft.

HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers

Bei Meran wechseln sich in den letzten sieben Spielen Sieg und Niederlage regelmäßig ab. Am Freitag mussten sich die Adler Cortina erst im Shootout geschlagen geben. Nun empfängt der Vorletzte das Schlusslicht Unterland. Die Cavaliers punkteten in ihren letzten drei Begegnungen, verloren jedoch zwei davon. In dieser Saison konnten beide Teams im direkten Duell jeweils einen Auswärtssieg feiern.

Alps Hockey League So, 28.12.2025:

18:00: HDD Jesenice – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BULOVEC, SNOJ, Steiner, Veselka

18:00: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Referees: HLAVATY, HOLZER, Divis, Preiser

18:00: Rittner Buam SkyAlps Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Abeltino, Fecchio

18:00: HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: GIACOMOZZI, PINIE, Cristeli, Fleischmann

20:30: HC Migross Asiago – KHL Sisak

Referees: BENVEGNU, METZINGER, Brondi, Murnik

20:30: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Referees: HUBER, VIRTA, Grisenti, Rinker

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.