AHL: Unterland Cavaliers gewinnen Derby gegen die Wipptal Broncos

Von: ka

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich am Samstag klar beim EC Bregenzerwald durch und bauten ihre Tabellenführung in der Alps Hockey League weiter aus. Während sich Asiago im Topspiel gegen Zell am See knapp behauptete, kehrte Kitzbühel beim Debüt von Head Coach Rob Daum in die Top-5 zurück. Zudem durfte sich Schlusslicht Unterland über das erste Shutout in dieser Saison freuen.

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 2:6 (0:5, 1:0, 1:1)

Die Juniors feierten ihren dritten Sieg in Serie und bauten ihre Tabellenführung damit weiter aus. Bereits im ersten Drittel sorgten Eliseev, Lanzinger, Bloch, Auer und Oberhauser vor über 1.500 Zuschauern für eine komfortable 5:0-Führung. Im zweiten Abschnitt verkürzte Bregenzerwald durch Kramer, ehe Grasser kurz vor Schluss das 2:5 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Eliseev mit seinem zweiten Treffer im Powerplay zum 6:2-Endstand.

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Knapp 2.700 Fans bekamen im Topspiel einiges geboten. Asiago legte einen Traumstart mit Treffern von Johnson und Calisti hin, doch im Mittelabschnitt schlug der amtierende Meister zurück und stellte auf 2:2. Im Schlussdrittel ging Asiago erneut in Führung, ehe Uschan nochmals ausglich. Der Powerplay-Treffer von Porco entschied schließlich die Partie. Mit dem fünften AHL-Sieg in Folge machte Asiago einen großen Schritt Richtung Master Round.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Knapp 1.100 Fans sahen einen souveränen Kitzbüheler Heimsieg beim Debüt von Head Coach Rob Daum. Die Hausherren gingen früh durch Fröwis in Führung, ehe Cortina im Powerplay durch Pompanin ausglich. Im Mitteldrittel sorgten drei Treffer binnen zehn Minuten für die Vorentscheidung, Podlipnik besorgte in der 57. Minute den Endstand. Mit dem vierten Heimsieg in Folge kletterte Kitzbühel zurück in die Top-5.

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Im dritten Saisonduell gelang Unterland der erste Sieg gegen Sterzing. Das Tabellenschlusslicht startete stark, verpasste es aber zunächst, seine Chancen zu nutzen. Bis zur 44. Minute blieb die Partie torlos, ehe Erik Potsinok innerhalb von zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte und das Spiel entschied. Zwillingsbruder Marek Potsinok fixierte mit dem 4:0 den Endstand. Goalie Tizian Giovanelli glänzte mit 29 Saves und bescherte Unterland das erste Shutout der Saison.

Alps Hockey League: Sa, 17.01.2026:

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Referees: LAZZERI, VIRTA, Brondi, Fecchio

Goals HCU: E. Potsinok (44., 50./PP, 53.), M. Potsinok (58.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Markizeti, Wucherer

Goals KEC: Fröwis (2.), Waschnig (26.), Crnkic (33.), Maxa (35.), Podlipnik (57.)

Goal SGC: Pompanin (9.)

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 2:6 (0:5, 1:0, 1:1)

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Divis, Strimitzer

Goals ECB: Kramer (35.), Grasser (59.)

Goals RBJ: Eliseev (10., 60./PP), Lanzinger (12.), Bloch (13.), Auer (17.), Oberhauser (20.)

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Referees: SNOJ, STEFENELLI, Miklic, Rivis

Goals HCA: Johnson (6./PP), Calisti (8.), F. Rigoni #19 (44.), Porco (54./PP)

Goals EKZ: Tomazevic (36.), Wilfan (40./PP2), Uschan (47.)