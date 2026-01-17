Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Unterland Cavaliers gewinnen Derby gegen die Wipptal Broncos
Asiago gewinnt Topspiel gegen Zell am See

AHL: Unterland Cavaliers gewinnen Derby gegen die Wipptal Broncos

Samstag, 17. Januar 2026 | 23:34 Uhr
HCA-EKZ
AHL
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich am Samstag klar beim EC Bregenzerwald durch und bauten ihre Tabellenführung in der Alps Hockey League weiter aus. Während sich Asiago im Topspiel gegen Zell am See knapp behauptete, kehrte Kitzbühel beim Debüt von Head Coach Rob Daum in die Top-5 zurück. Zudem durfte sich Schlusslicht Unterland über das erste Shutout in dieser Saison freuen.

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 2:6 (0:5, 1:0, 1:1)

Die Juniors feierten ihren dritten Sieg in Serie und bauten ihre Tabellenführung damit weiter aus. Bereits im ersten Drittel sorgten Eliseev, Lanzinger, Bloch, Auer und Oberhauser vor über 1.500 Zuschauern für eine komfortable 5:0-Führung. Im zweiten Abschnitt verkürzte Bregenzerwald durch Kramer, ehe Grasser kurz vor Schluss das 2:5 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Eliseev mit seinem zweiten Treffer im Powerplay zum 6:2-Endstand.

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Knapp 2.700 Fans bekamen im Topspiel einiges geboten. Asiago legte einen Traumstart mit Treffern von Johnson und Calisti hin, doch im Mittelabschnitt schlug der amtierende Meister zurück und stellte auf 2:2. Im Schlussdrittel ging Asiago erneut in Führung, ehe Uschan nochmals ausglich. Der Powerplay-Treffer von Porco entschied schließlich die Partie. Mit dem fünften AHL-Sieg in Folge machte Asiago einen großen Schritt Richtung Master Round.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Knapp 1.100 Fans sahen einen souveränen Kitzbüheler Heimsieg beim Debüt von Head Coach Rob Daum. Die Hausherren gingen früh durch Fröwis in Führung, ehe Cortina im Powerplay durch Pompanin ausglich. Im Mitteldrittel sorgten drei Treffer binnen zehn Minuten für die Vorentscheidung, Podlipnik besorgte in der 57. Minute den Endstand. Mit dem vierten Heimsieg in Folge kletterte Kitzbühel zurück in die Top-5.

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Im dritten Saisonduell gelang Unterland der erste Sieg gegen Sterzing. Das Tabellenschlusslicht startete stark, verpasste es aber zunächst, seine Chancen zu nutzen. Bis zur 44. Minute blieb die Partie torlos, ehe Erik Potsinok innerhalb von zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte und das Spiel entschied. Zwillingsbruder Marek Potsinok fixierte mit dem 4:0 den Endstand. Goalie Tizian Giovanelli glänzte mit 29 Saves und bescherte Unterland das erste Shutout der Saison.

Alps Hockey League: Sa, 17.01.2026:

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
Referees: LAZZERI, VIRTA, Brondi, Fecchio
Goals HCU: E. Potsinok (44., 50./PP, 53.), M. Potsinok (58.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Markizeti, Wucherer
Goals KEC: Fröwis (2.), Waschnig (26.), Crnkic (33.), Maxa (35.), Podlipnik (57.)
Goal SGC: Pompanin (9.)

EC Bregenzerwald – Red Bull Hockey Juniors 2:6 (0:5, 1:0, 1:1)
Referees: HOLZER, SPIEGEL, Divis, Strimitzer
Goals ECB: Kramer (35.), Grasser (59.)
Goals RBJ: Eliseev (10., 60./PP), Lanzinger (12.), Bloch (13.), Auer (17.), Oberhauser (20.)

HC Migross Asiago – EK Die Zeller Eisbären 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)
Referees: SNOJ, STEFENELLI, Miklic, Rivis
Goals HCA: Johnson (6./PP), Calisti (8.), F. Rigoni #19 (44.), Porco (54./PP)
Goals EKZ: Tomazevic (36.), Wilfan (40./PP2), Uschan (47.)

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
68
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
52
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
49
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Kommentare
32
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 