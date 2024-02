AHL: Wipptal Broncos verlieren gegen Bregenzerwald

Sterzing – Der EC Bregenzerwald setzte sich im einzigen Mittwochspiel der Alps Hockey League gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:0 durch, feierte den zweiten Sieg am Stück und rückte in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Sterzing heran. Für die Broncos wiederum war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Mit zehn Punkten liegen die Südtiroler auf Platz vier, haben aber gleich viele Punkte wie der Tabellenzweite Cortina inne.

In einer torarmen Partie dauerte es bis zur 27. Minute, ehe EC Bregenzerwald-Topscorer Roberts Lipsbergs die Hausherren im Powerplay in Führung schoss. Ebenfalls im Powerplay erhöhte Daniil Kulintsev in der 38. Minute auf 2:0. Dieses Mal war Lipsbergs der Assistgeber, beim 1:0 gab noch Kulintsev den Primary-Assist. Weitere Tore wurden in der Folge nicht erzielt, womit ECB-Schlussmann Alexander Schmidt sein drittes Shutout der Saison feierte. Insgesamt parierte der 23-Jährige 40 Schüsse auf sein Tor. Im vierten Saisonduell war es der zweite Sieg für Bregenzerwald. Bereits am morgigen Donnerstag geht es in der Alps Hockey League mit sechs Spielen weiter.

Alps Hockey League | Master Round | 14.02.2024 | Result:

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Referees: SCHAUER, SPIEGEL, Hesina, Rinker. | Zuschauer: 744

Goals ECB: 1:0 Lipsbergs R. (27./PP1 Kulintsev D. – Tschofen M.), 2:0 Kulintsev D. (38./PP1 Lipsbergs R. – Embrich E.)