Aigner-Geschwister und Stary in Para-Kombi auf Medaillenkurs

Von: apa

Österreichs Para-Alpinski-Team liegt am Dienstag bei den paralympischen Kombinationsbewerben in Cortina d’Ampezzo nach dem Super-G auf Medaillenkurs. In der Klasse der sehbeeinträchtigten Frauen führt Veronika Aigner mit Guide Lilly Sammer 1,06 Sek. vor Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini aus Italien. Dritte ist Elina Stary mit Stefan Winter (+2,77). Bei den Männern belegen Johannes Aigner und Guide Nico Haberl zur Halbzeit ebenfalls den dritten Platz.

Die Abfahrts- und Super-G-Sieger aus Niederösterreich haben 0,45 Sek. Rückstand auf die führenden Italiener Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli sowie 0,25 Sek. auf das zweitplatzierte Duo Kalle Eriksson/Sierra Smith aus Kanada. In der stehenden Klasse der Männer liegt Thomas Grochar auf Rang zwei, 1,25 Sek. hinter dem Russen Alexej Bugajew. Der 32-jährige Kärntner hat im Slalom heuer im Weltcup allerdings nur ein Top-4-Ergebnis stehen, in fünf Rennen schied er drei Mal aus.