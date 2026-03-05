Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba verpasst Real-Ligaspiel bei Celta Vigo verletzt
Alaba verpasst Real-Ligaspiel bei Celta Vigo verletzt

Donnerstag, 05. März 2026 | 18:16 Uhr
ÖFB-Teamkapitän David Alaba verpasst wegen seiner Wadenblessur das Ligaspiel seines Clubs Real Madrid am Freitagabend (21.00 Uhr) bei Celta Vigo. Das bestätigte Real-Trainer Alvaro Arbeloa am Donnerstag. “Alaba wird nicht mitkommen”, sagte der Ex-Profi, unter dem der Wiener zuletzt wieder mehr Spielzeit erhalten hat als unter Vorgänger Xabi Alonso. Die Verletzung – die Rede war von einer Zerrung – hatte sich Alaba am Montag bei der 0:1-Heimpleite gegen Getafe zugezogen.

Alaba trainierte am Donnerstag laut Real-Angaben nicht mit der Mannschaft, sondern in einem Innenbereich des Trainingsgeländes. Ob der 33-Jährige am kommenden Mittwoch (11. März, 21.00 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause gegen Manchester City mitwirken kann, darüber gab es vorerst keine Angaben. Sollte neben Alaba gegen Celta wider Erwarten auch der angeschlagene Raul Asencio ausfallen, würde ein Jungprofi aus der zweiten Mannschaft in der Innenverteidigung beginnen, erklärte Arbeloa.

