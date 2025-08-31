Alcaraz braust ins US-Open-Viertelfinale

Von: apa

Co-Favorit Carlos Alcaraz hat den nächsten Schritt in Richtung US-Open-Traumfinale gegen Jannik Sinner gemacht. Der als Nummer zwei gesetzte Spanier fertigte am Sonntag im Achtelfinale den Franzosen Arthur Rinderknech 7:6(3),6:3,6:4 ab. Im Kampf um das Halbfinale trifft der 22-jährige Tennis-Weltranglisten-Zweite auf den Tschechen Jiri Lehecka, der mit Adrian Mannarino ebenfalls einen Franzosen in vier Sätzen ausschaltete.

“Im ersten Satz war es sehr eng, aber ich habe dann einen guten Rhythmus bekommen und habe die ‘big points’ gut gespielt”, meinte ein zufriedener Alcaraz nach seinem vierten Sieg im vierten Duell mit Rinderknech.

13. Major-Viertelfinale für Alcaraz mit erst 22

Alcaraz steht schon zum vierten Mal im US-Open-Viertelfinale und ist mit nur 22 Jahren nun der jüngste Mann in der offenen Profi-Ära, der schon 13 Major-Viertelfinale erreicht hat. Erstmals in seiner Karriere hat er dieses Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren zumindest in diese Phase geschafft.

Im Viertelfinale steht auch die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach einem glatten Sieg über Landsfrau Ann Li. Die Vorjahresfinalistin, die in drei Vorbereitungsturnieren vor New York jeweils früh ausgeschieden war, hat bisher keinen Satz abgegeben.