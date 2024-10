Alcaraz gewinnt Finale gegen Sinner in Peking – VIDEO

Von: luk

Peking – Carlos Alcaraz hat im Finale des ATP-Turniers in Peking ein hochklassiges Duell gegen Jannik Sinner für sich entschieden. Nach über drei Stunden Spielzeit siegte der Spanier in einem packenden Match mit 6:7, 6:4 und 7:6. Beide Spieler zeigten Tennis auf höchstem Niveau, das die Zuschauer in Atem hielt.

Der erste Satz war hart umkämpft und endete nach 70 Minuten mit einem Tie-Break, das Sinner mit 8:6 für sich entschied. Im zweiten Satz kam es zu einem intensiven Hin und Her, wobei Alcaraz ein entscheidendes Break gelang, um den Satz mit 6:4 zu gewinnen.

Der entscheidende dritte Satz war ein Nervenspiel. Nachdem beide Spieler Breaks erzielt hatten, kam es erneut zum Tie-Break. Sinner führte bereits mit 3:0, doch Alcaraz kämpfte sich zurück und gewann schließlich sieben Punkte in Folge, um den Satz und das Match zu entscheiden.

“Er hätte in zwei Sätzen gewinnen können, ich hätte in zwei gewinnen können. Es war ein wirklich enges Match. Jannik hat einmal mehr gezeigt, dass er der beste Spieler der Welt ist”, lobte der 21-jährige Alcaraz den Südtiroler. “Es war wirklich hochqualitatives Tennis, physisch und mental, er ist ein Tier.”

Mit diesem Sieg revanchierte sich Alcaraz für die Niederlage gegen den Südtiroler beim letztjährigen Turnier in Peking. In der direkten Bilanz der beiden steht es nun 6:4 für Alcaraz, der in diesem Jahr alle Duelle für sich entscheiden konnte.

Trotz des Sieges konnte Alcaraz den großen Vorsprung von 4000 Punkten in der Weltrangliste auf Sinner nicht aufholen. Er rückt aber wieder auf Platz zwei vor. Beide Spieler setzen ihre Saison beim Masters in Shanghai fort.