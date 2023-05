Alcaraz und Djokovic gewinnen bei French Open locker

Djokovic steht nach Dreisatzsieg in der 2. Runde

Tennis-Star Novak Djokovic hat bei den French Open den ersten Schritt zum angestrebten alleinigen Grand-Slam-Titelrekord gemacht. Der 36 Jahre alte Serbe bezwang am Montag in Paris zum Auftakt den US-Amerikaner Aleksander Kovacevic mit 6:3,6:2,7:6(1) und erreichte die zweite Runde. Auch Topfavorit Carlos Alcaraz leistete sich in der ersten Runde keinen Ausrutscher und besiegte den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli 6:0,6:2,7:5.

Der 20-jährige Spanier zeigte in seinem ersten Grand-Slam-Match seit seinem US-Open-Triumph im vergangenen Jahr vor allem zu Beginn eine starke Form. In der zweiten Runde trifft Alcaraz, der zuletzt die Sandplatz-Heimturniere in Barcelona und Madrid gewonnen hat, auf Taro Daniel auf Japan.

Djokovic hatte nach zwei lockeren ersten Sätzen im dritten Durchgang etwas mehr Mühe und kassierte zwei Breaks. Zwischenzeitlich feuerte das Publikum auf dem Court Philippe-Chatrier Außenseiter Kovacevic an. Nach dem eigenen Break zum 4:3 im dritten Satz hielt sich Djokovic provokativ die Hand ans Ohr und wurde dafür ausgebuht. Nach der Partie bejubelten die Zuschauer ihn aber wieder.

Der Weltranglistendritte will in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Rafael Nadal seinen 23. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier perfekt machen. Aktuell teilt er sich die Bestmarke bei den Männern noch mit dem Spanier. In der zweiten Runde trifft Djokovic auf den Ungarn Marton Fucsovics.

Mit Felix Auger-Aliassime hat sich bei den Männern die Nummer zehn verabschiedet. Der Kanadier unterlag dem Italiener Fabio Fognini mit 4:6,4:6,3:6.

Bei den Frauen schaffte die an Nummer fünf gesetzte Französin Caroline Garcia gegen die Chinesin Wang Xiyu mit 7:6(4),4:6,6:4 den Aufstieg. Bereits ausgeschieden ist die Schweizerin Belinda Bencic (Nr. 12) mit 3:6,6:2,4:6 gegen die Russin Jelina Awanesjan.