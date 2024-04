Nebulöser Vorfall am Brenner führt zu Ermittlungen

Brenner – Bei einer Kontrolle am Brennerpass an der Grenze zu Österreich haben Beamte der Verkehrspolizei und der Finanzwache in einem Lkw aus den Niederlanden 48.000 Euro Bargeld entdeckt.

Ausschlaggebend sei das nervöse Verhalten des Fahrers gewesen, teilte die Polizei mit. Der junge Italiener war in der Nacht auf Sonntag auf dem Weg nach Modena. Zwei Spürhunde der Finanzpolizei durchsuchten das Fahrzeug.Dabei wurden rund zehn Gramm Kokain und dank der Spürnase eines speziell ausgebildeten Suchhundes rund 48.000 Euro sichergestellt. Das Geld war in einer Tasche versteckt.

Der Fahrer hatte das Geld nicht angemeldet und konnte auch keine Erklärung dafür abgeben. Ebenso wenig konnte er erklären, warum er eine Präzisionswaage, sechs Smartphones, einen Tablet-PC und sechs USB-Sticks mit sich führte.

Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Staatsanwaltschaft Bozen zur Verfügung gestellt, bei der der Fahrer wegen des Verdachts des Suchtgifthandels angezeigt wurde. Die Ermittlungen zur Herkunft des Geldes und der beschlagnahmten Geräte sind im Gange.