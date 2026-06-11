Aktuelle Seite: Home > Sport > Algerien gewinnt WM-Generalprobe gegen Bolivien mit 4:0
Hadj Moussa traf erneut

Algerien gewinnt WM-Generalprobe gegen Bolivien mit 4:0

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 08:51 Uhr
Hadj Moussa traf erneut
APA/APA/ANP/BAS CZERWINSKI
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Österreichs Gruppengegner Algerien hat im letzten Testspiel vor der Fußball-WM einen 4:0-Kantersieg gegen Bolivien gefeiert. Die Begegnung in Kansas City am Mittwoch (Ortszeit) fand hinter geschlossenen Türen statt, laut Medienberichten auf Wunsch von Algerien-Teamchef Vladimir Petkovic. Allerdings veröffentlichte Algeriens öffentlich-rechtlicher TV-Sender Highlights der Partie. Bolivien hatte die Qualifikation für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verpasst.

Aissa Mandi (45.) von Lille brachte die Algerier nach einem Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, dann wechselte Petkovic alle elf Spieler aus. Nach dem Seitenwechsel überzeugte Amine Gouiri von Marseille mit einem Doppelpack (56., 58.). Für den dritten Treffer innerhalb von fünf Minuten sorgte Feyenoord-Flügelspieler Anis Hadj Moussa (61.), der in der Vorwoche das Goldtor beim 1:0-Erfolg im Testspiel auswärts in den Niederlanden erzielt hatte.

Algerien startet bei der ersten WM-Teilnahme seit 2014 in Gruppe J am kommenden Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) gegen Titelverteidiger Argentinien ins Turnier, dann stehen die Duelle gegen Jordanien (23. Juni) und die ÖFB-Auswahl in Kansas City (28. Juni, 4.00 Uhr MESZ) auf dem Programm. Bolivien hatte in der Südamerika-Qualifikation den siebenten Platz belegt und scheiterte schlussendlich im Interkontinental-Play-off gegen den Irak (1:2) im Duell um ein WM-Ticket.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Kommentare
73
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Südtirols Bevölkerung wächst – trotz stagnierender Geburten
Kommentare
47
Südtirols Bevölkerung wächst – trotz stagnierender Geburten
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
Kommentare
46
Gemeinden nehmen Familien mit Migrationshintergrund auf
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Kommentare
25
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Rund 100 Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Südtirol
Kommentare
22
Rund 100 Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Südtirol
Anzeigen
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 