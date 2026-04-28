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Luca Zidane könnte für WM gegen Österreich ausfallen

Algeriens Torhüter Zidane nach Verletzung für WM fraglich

Dienstag, 28. April 2026 | 21:38 Uhr
Luca Zidane könnte für WM gegen Österreich ausfallen
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
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Von: APA/Reuters

Algeriens Teamtorhüter Luca Zidane ist für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Algerien Gruppengegner des österreichischen Fußball-Nationalteams ist, fraglich. Der Sohn von Fußballlegende Zinedine Zidane erlitt im Spiel seines Zweitliga-Teams Granada gegen UD Almeria nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern brach sich zusätzlich das Kiefer und das Kinn. Dies teilte Granada in einer Aussendung mit.

Algerien trifft bei der WM erst in der dritten Runde der Gruppe J am 28. Juni auf das ÖFB-Team. Die ersten zwei Spiele bestreiten die Nordafrikaner gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) und Jordanien (22. Juni).

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