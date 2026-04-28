Algeriens Torhüter Zidane nach Verletzung für WM fraglich

Von: APA/Reuters

Algeriens Teamtorhüter Luca Zidane ist für die WM in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Algerien Gruppengegner des österreichischen Fußball-Nationalteams ist, fraglich. Der Sohn von Fußballlegende Zinedine Zidane erlitt im Spiel seines Zweitliga-Teams Granada gegen UD Almeria nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern brach sich zusätzlich das Kiefer und das Kinn. Dies teilte Granada in einer Aussendung mit.

Algerien trifft bei der WM erst in der dritten Runde der Gruppe J am 28. Juni auf das ÖFB-Team. Die ersten zwei Spiele bestreiten die Nordafrikaner gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) und Jordanien (22. Juni).