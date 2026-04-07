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Am Samstag geht es los

Alles bereit für den 2horn Downhill Südtirol Cup in Jochgrimm

Dienstag, 07. April 2026 | 12:28 Uhr
Delago_Nicol_2horn_2025 (1)
www.2horn.it
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Von: luk

Jochgrimm – Jochgrimm steht erneut im Zeichen von Tempo, Tradition und Rennfieber: Am Samstag, 11. April, steigt auf der Schwarzhorn-Piste das traditionelle Saisonfinale – der 2horn Downhill Südtirol Cup. Bereits zum 18. Mal lädt der Skiclub Auer zum spektakulären Abfahrtsklassiker mit ehemaligen und aktiven Weltcup-Assen und ambitionierten Hobbyskifahrern.

Im Vorjahr ging der Tagessieg an Weltcup-Ass Christof Innerhofer (Gais), Rekordsieger beim 2horn Downhill Südtirol Cup ist Norbert Holzknecht (acht Siege) aus Grinzens (AUT). Bei den Damen setzte im vergangenen Jahr Nicol Delago (Wolkenstein) ein dickes Ausrufezeichen. Die Siegerin der Weltcupabfahrt in Tarvis 2026 holte sich ihren zweiten 2horn-Sieg und fixierte mit 117,264 km/h zugleich die Höchstgeschwindigkeit im Damenfeld. Bei den Herren gewann Christoph Kompatscher (Kaltern) mit 124,352 km/h den Speed-Cup. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Spezialpreis für die Sieger der Geschwindigkeitswertung.

„Wir arbeiten seit Wochen auf Hochtouren, durch die jüngsten Schneefälle und die kühlen Temperaturen ist die Schwarzhorn-Piste in einem ausgezeichneten Zustand. Wir freuen uns auf einen spannenden Saisonabschluss“, sagt Marion Darocca, OK-Chefin und Präsidentin des Skiclub Auer, die neben sportlicher Höchstleistung auch heuer wieder eine ausgelassene After-Race-Party verspricht.

Der Start erfolgt um 9.00 Uhr, für alle Teilnehmer gilt Helmpflicht. Neben der Einzelwertung gibt es erneut eine Teamwertung für Fünfer-Teams. Einschreibungen und Infos unter www.2horn.it.

Bezirk: Salten/Schlern

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