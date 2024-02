Alps Hockey League: Entscheidende Phase der Zwischenrunde startet am Samstag

Bozen – In der Alps Hockey League geht es in die entscheidende Phase der Zwischenrunde. In der Master Round kann Tabellenführer Rittner BuamSkyAlps am Samstag mit einem Sieg beim EK Die Zeller Eisbären einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg der Master Round machen. In Qualification Round A haben der HC Gherdeina valgardena.it und SIJ Acroni Jesenice die Chance, den Pre-Playoffs deutlich näher zu kommen, außerdem kann in QRB der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel den Pre-Playoff-Einzug schon fast perfekt machen. Alle Spiele vom Samstag und Sonntag gibt es wie gewohnt im PPV-Livestream auf www.valcome.tv zu sehen.

Alps Hockey League | Master Round:

Sa, 17.02.2024, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald

Referees: MOIDL, SCHAUER, Legat, Matthey.

Eröffnet wird die Master Round am Samstag mit der Partie Red Bull Hockey Juniors gegen EC Bregenzerwald. Die Juniors kassierten unter der Woche zwei Niederlagen gegen Tabellenführer Ritten und liegen in der Master Round mit zehn Punkten auf Platz drei. Bregenzerwald setzte sich am Mittwoch zu Hause gegen Sterzing durch und ist mit acht Punkten Tabellensechster. Im Hinspiel der Master Round feierten die Jungbullen einen 4:2-Auswärtssieg bei Bregenzerwald. Im Grunddurchgang behielt jeweils das Heimteam die Oberhand. Mit Roberts Lipsbergs hat Bregenzerwald den aktuell drittbesten Punktescorer der Liga in seinen Reihen. Der Lette verbuchte in 32 von 37 Saisonspielen immer mindestens einen Punkt. Insgesamt hält der 29-Jährige bei 26 Toren und 39 Assists.

Sa, 17.02.2024, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps

Referees: MOSCHEN, WIDMANN, Fleischmann, Telesklav.

Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Cortina, bei noch drei auszutragenden Spielen. Am Samstag empfangen die Südtiroler, die wettbewerbsübergreifend sechs Spiele in Folge gewonnen haben und in der Master Round nur gegen Cortina nicht punkten konnten, den Tabellenfünften EK Die Zeller Eisbären. Zell am See unterlag am Donnerstag in Cortina klar mit 0:5. Es war eine von drei Niederlagen für das Team auf Pinzgau aus den vergangenen fünf Alps Hockey League-Spielen. Mit zehn Punkten haben die Eisbären bereits neun Zähler Rückstand auf Ritten und somit nur noch theoretische Chancen die Master Round auf Platz eins abzuschließen. In der laufenden Saison setzte sich Ritten in bislang zwei von drei Saisonduellen durch. Das Hinspiel in der Master Round entschied der Tabellenführer klar mit 6:1 für sich.

So, 18.02.2024, 17.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Referees: GIACOMOZZI, LAZZERI, Abeltino, Cristeli.

Erst am Sonntag stehen sich die Wipptal Broncos Weihenstephan und S.G. Cortina Hafro gegenüber. Sterzing befindet sich aktuell in keiner guten Form, mit vier Niederlagen am Stück, Cortina wiederum konnte die vergangenen beiden Partien für sich entscheiden. Darunter war auch ein 3:0-Heimsieg gegen Vipiteno diesen Montag. Nur zwei Tage später, am Mittwoch, kassierten die Broncos eine weitere Zu-Null-Niederlage bei Bregenzerwald. Mit zehn Punkten liegen die Südtiroler auf dem vierten Tabellenplatz. Cortina hat dreizehn Punkte inne und ist Tabellenzweiter. In den weiteren beiden AHL-Saisonduellen setzten sich beide Teams je einmal durch. Zudem standen sich Sterzing und Cortina im Halbfinale der IHL Serie A gegenüber, welches Cortina mit 2:0-Siegen für sich entscheiden konnte.

Alps Hockey League | Qualification Round A:

Sa, 17.02.2024, 18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – HK RST Pellet Celje

Referees: HLAVATY, VOICAN, Kanyo, Puff.

SIJ Acroni Jesenice kassierte am Donnerstag eine klare 1:5-Niederlage in Gröden und rutschte somit in Qualification Round A auf Platz zwei zurück. Die Südtiroler kletterten auf Platz eins, haben aber nur einen Punkt mehr als der Titelverteidiger inne. Am Samstag trifft Jesenice im innerslowenischen Duell auf HK RST Pellet Celje. Der Liganeuling war am Donnerstag spielfrei. Mit acht Punkten hat Celje bereits fünf Punkte Rückstand auf Jesenice, bei nur noch zwei auszutragenden Spielen, und benötigt somit am Samstag einen Sieg, um die Chancen auf die Pre-Playoffs aufrecht zu halten. In den bisherigen AHL-Saisonduellen konnte zwar Jesenice alle Duelle für sich entscheiden, einmal mussten sie aber ins Shootout. JES-Schlussmann Zan Us konnte bislang 89,9% aller Schüsse auf sein Tor parieren. Im exklusiven AHL-Interview sprach der 27-Jährige unter anderem über die aktuell schwankende Form seines Klubs – zum Interview.

Sa, 17.02.2024, 19.15 Uhr: Steel Wings Linz AG – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: BROCK, LEHNER, Dieber, Weiss.

Der HC Gherdeina valgardena.it setzte sich am Donnerstag deutlich mit 5:1 gegen Jesenice durch und übernahm somit die Tabellenführung in Qualification Round A. Ebenfalls einen überraschend klaren 7:2-Auswärtssieg in Meran feierte die Steel Wings LINZ AG. Dabei erzielte Mikael Saha einen Fünferpack. Insgesamt hält der Finne bei 20 Saisontreffern. Mit sieben Punkten Rückstand, bei nur noch zwei auszutragenden Spielen, hat das Tabellenschlusslicht aber keine Chance mehr, die Pre-Playoffs zu erreichen. Während Gröden die vergangenen drei Spiele allesamt gewinnen konnte, war es für Linz der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen am Stück. Beim Erfolg gegen Jesenice erstmals seit 14 Spielen ohne Punkt blieb Liga-Top-Torschütze Anthony DeLuca (GHE). Der 29-Jährige hält bereits bei 43 Saisontoren und insgesamt 60 Punkten.

Alps Hockey League | Qualification Round B:

Sa, 17.02.2024, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – EC-KAC Future Team

Referees: HOLZER T., RUETZ, Hesina, Rinker.

In Qualification Round B kassierte der EHC Lustenau am Donnerstag eine denkbar knappe 4:5-Niederlage bei Unterland, womit der Tabellendritte nun vier Punkte Rückstand auf das Team aus Neumarkt hat, bei allerdings noch einem auszutragendem Spiel mehr als die Südtiroler. Das EC-KAC Future Team hat als Tabellenvierter keine Chance mehr, die Pre-Playoffs zu erreichen. Am Donnerstag unterlagen die Klagenfurter zu Hause Spitzenreiter Kitzbühel klar mit 1:6. Gegen Lustenau konnten die Kärntner aber das erste Duell in QRB mit 3:1 für sich entscheiden. In der Regular Season war Lustenau zwei Mal klar siegreich.

Sa, 17.02.2023, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – SHC Fassa Falcons

Referees: OREL, PINIE, Brondi, Cristeli.

Im zweiten Spiel von QRB bekommt es Spitzenreiter EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit Schlusslicht SHC Fassa Falcons zu tun. Während die Italiener die Pre-Playoffs nicht mehr erreichen können, sind die Adler auf dem besten Weg die Gruppe auf Platz eins abzuschließen. Aktuell haben die Tiroler sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Lustenau. Die Vorarlberger haben aber noch ein Spiel weniger absolviert als der KEC. Am Donnerstag setzte sich Kitzbühel in Klagenfurt klar mit 6:1 durch. Dabei gelang KEC-Topscorer Joonas Niemelä ein Fünf-Punkte-Spiel (3G | 2A). Insgesamt hält der Finne bei 49 Zählern (21G | 28A). Fassa war am Donnerstag spielfrei. Davor kassierten sie zwei Niederlagen in Folge.