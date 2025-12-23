Alps Hockey League: Fünf Spiele am zweiten Weihnachtsfeiertag

Von: mk

Bozen – Wie üblich gibt es in der Alps Hockey League keine Weihnachtspause. Bereits am 26. Dezember geht es mit fünf Spielen weiter. Unter anderem trifft Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären auf die Wipptal Broncos Weihenstephan, während der Tabellenzweite KHL Sisak mit einem vollen Erfolg gegen den HC Gherdeina valgardena.it die Tabellenführung übernehmen kann, da Spitzenreiter Red Bull Hockey Juniors spielfrei ist. Außerdem kommt es zum direkten Duell um Platz fünf zwischen dem EC Bregenzerwald und den Rittner Buam SkyAlps.

Der EK Die Zeller Eisbären fordert am Freitag die Wipptal Broncos Weihenstephan. Beide bisherigen Saisonduelle konnte der Tabellendritte aus dem Pinzgau für sich entscheiden (4:2, 3:2). Am Montag unterlagen die Salzburger jedoch im Spitzenspiel in Sisak deutlich mit 0:4. Es war die erste Niederlage für Zell am See nach zuvor drei Siegen in Folge. Der Tabellenneunte Sterzing, der sieben Punkte Rückstand auf Platz fünf aufweist, verlor zuletzt in Gröden mit 3:6. Es war eine von drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen.

Sisak kann Tabellenführung übernehmen

KHL Sisak fand am Montag mit einem 4:0-Heimsieg über Zell am See zurück in die Erfolgsspur, nachdem zuvor zwei Niederlagen in Serie kassiert worden waren. In der Tabelle liegt der Zweite damit nur noch zwei Punkte hinter dem am Freitag spielfreien Spitzenreiter Red Bull Hockey Juniors. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit gegen den HC Gherdeina valgardena.it kann Sisak somit die Tabellenführung übernehmen. Gegen Gröden setzten sich die Kroaten Ende November vor heimischem Publikum bereits mit 6:3 durch, auswärts mussten sie sich jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Die Südtiroler, aktuell Tabellenelfter, befinden sich zuletzt wieder in besserer Form und feierten zwei Siege in Folge, nachdem sie zuvor drei Niederlagen hintereinander hinnehmen mussten.

Duell um Platz fünf zwischen Ritten und Bregenzerwald

Der Tabellenfünfte Rittner Buam SkyAlps gastiert beim sechstplatzierten EC Bregenzerwald. Beide Teams halten bei 39 Punkten. Bregenzerwald feierte bei seinem letzten Auftritt einen fulminanten 8:3-Heimsieg gegen Asiago. Es war einer von zwei Erfolgen aus den vergangenen fünf Spielen für die Vorarlberger. Ritten hingegen kassierte zuletzt eine 2:4-Heimniederlage gegen Jesenice, womit eine beeindruckende Siegesserie von fünf Spielen zu Ende ging. Im bisher einzigen Saisonduell behielt Bregenzerwald in Ritten mit 5:3 die Oberhand.

Asiago will Niederlagenserie in Kitzbühel beenden

Der HC Migross Asiago verlor die vergangenen drei Partien allesamt und rutschte in der Tabelle auf Rang sieben ab, hat jedoch nur einen Punkt Rückstand auf das fünftplatzierte Ritten. Sechs Punkte davor liegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf Platz vier. Die Tiroler konnten beide bisherigen Saisonduelle gegen Asiago für sich entscheiden (4:3/SO, 6:3). Zuletzt feierten sie einen knappen 4:3/OT-Auswärtssieg bei Unterland, während Asiago mit 2:5 gegen Cortina unterlag. Bei den jüngsten drei Niederlagen kassierten die Italiener jeweils mindestens fünf Gegentore. Mit insgesamt bereits 94 Gegentreffern stellt Asiago die drittschwächste Defensive der Liga. Zum Vergleich: Kitzbühel musste erst 70 Gegentore hinnehmen (Liga-Rang vier).

Cortina und Meran beschließen Weihnachtsspieltag

Im fünften und letzten Freitagsspiel stehen sich S.G. Cortina Hafro und der HC Meran/o Pircher gegenüber. Mit fünf Siegen in Folge ist Cortina aktuell das heißeste Team der Liga. In der Tabelle liegen die Italiener auf Rang acht und haben nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz fünf. Am Montag feierten sie einen 5:2-Erfolg über Asiago. Meran wiederum setzte sich überraschend mit 3:2/SO gegen Spitzenreiter Salzburg durch. Für die formverbesserten Südtiroler war es einer von drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. In der Tabelle liegen sie jedoch weiterhin nur auf Platz zwölf, mit bereits zwölf Punkten Rückstand auf den wichtigen fünften Rang. Das jüngste Duell gegen Cortina konnte Meran mit 3:2 gewinnen, das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied jedoch Cortina mit 3:0 für sich.

Alps Hockey League:

Fr, 26.12.2025:

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HUBER, SPIEGEL, Dummermuth-Haas, Seewald J.

19.30 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Migross Asiago

Referees: MOSCHEN, WINKLER, Fecchio, Ilmer

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: OREL, UNTERWEGER, Strimitzer, Wucherer

19.30 Uhr: KHL Sisak – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: LEBEN, METZINGER, Arlic, Preiser

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher

Referees: LAZZERI, VIRTA, Brondi, Cusin

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.