Amstetten-Finale lautet Tagger gegen Kraus

Von: apa

Das ITF-W75-Tennisturnier in Amstetten sieht ein österreichisches Finale. Lilli Tagger besiegte am Samstag überraschend die aktuell bestplatzierte ÖTV-Spielerin Julia Grabher, die erst 17-jährige Osttirolerin kam zu einem 7:5,6:4-Erfolg über die Tennis-Weltranglisten-120. Tagger steht erst zum zweiten Mal überhaupt bei den Erwachsenen in einem Endspiel. In diesem trifft sie auf Sinja Kraus, die im zweiten Halbfinale gegen die Slowakin Renata Jamrichova 6:1,6:4 gewann.

Tagger verbessert sich mit den bisher 50 gewonnenen WTA-Zählern von Platz 513 um über 100 Ränge erstmals in die Top 400. Gelingt ihr am Sonntag der Heimsieg, dann scheint sie in etwa auf Platz 357 auf. Die 1,85 m große Osttirolerin mit der auf der Tour sehr seltenen einhändigen Rückhand ließ sich gegen Grabher auch vom vergebenen 4:2-Vorsprung im ersten Satz nicht beirren. Danach spielte sie befreit auf und gewann das Generationenduell nach starker Leistung sicher.

“Es war ein Mega-Match. Ich habe mich voll gefreut, gegen die Nummer eins aus Österreich spielst du nicht jeden Tag”, meinte Tagger, die nach dem Juniorinnenbewerb in Wimbledon endgültig in die Frauen-Profi-Tour eingestiegen war. Schon Ende März in Terrassa (ITF W35) hatte sie aber ihr erstes Finale der allgemeinen Klasse gewonnen. Grabher sprach davon, dass es nicht ihr Tag gewesen sei. “Ich habe mich nicht gut gefühlt, schlecht bewegt und sehr, sehr viele Fehler gemacht, was natürlich nicht hilft. Lilli hat sehr, sehr gut gespielt.”