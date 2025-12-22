Anmeldungen für den Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns laufen auf Hochtouren

Von: mk

Naturns – Der Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns ist auch im Vorfeld der sechsten Ausgabe ein echter Renner. Seit etwas mehr als zwei Monaten ist es möglich, sich für den Trail-Klassiker am Samstag, 11. April 2026 anzumelden. Ein Angebot, das bereits über 200 Laufsportlerinnen und -sportler in Anspruch genommen haben – wohl auch, um vom vergünstigten Startgeld bis zum 31. Dezember zu profitieren.

Scrollt man durch die aktuelle Meldeliste des Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns, stechen die vielen italienischen und deutschen Flaggen neben den Namen der Teilnehmenden ins Auge. Unter den über 200 Nennungen befinden sich aber auch Ausdauersportlerinnen und -sportler aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Spanien oder Großbritannien. „Wir sind ein internationales Sport-Event und bis April werden hier noch viele weitere Flaggen dazukommen. Was den Stand der Anmeldungen angeht, sind wir knapp vier Monate vor dem Startschuss natürlich sehr zufrieden. Die Vorbereitungen laufen hingegen seit Wochen auf Hochtouren“, heißt es von Seiten des Organisationskomitees um Ulrich Stampfer, Daniel Jung und Lea Schweitzer.

In den nächsten Tagen dürften die Anmeldungen weiter nach oben gehen. Zum einen ist ein Startplatz für einen der beliebtesten Trails im Alpenraum ein ideales Weihnachtsgeschenk. Zum anderen können Interessierte bis zum 31. Dezember von der vergünstigten Anmeldegebühr profitieren. Bis zum Jahreswechsel beträgt das Startgeld für den Sunny Mountain Trail 50 Euro, für den Naturns Skyrace 45 Euro, sowie für den Speed Trail und Just For Fun 35 Euro. Die Teilnahme am neuen Untersteller-Vertical kostet hingegen 20 Euro. Im neuen Jahr werden die Preise dann leicht angehoben.

Das sind die verschiedenen Distanzen des Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns

Der Sunny Mountain Trail ist mit einer Länge von 30 Kilometern und einem Höhenunterschied von 2100 Höhenmetern die anspruchsvollste der drei Distanzen. Gelaufen wird vorwiegend auf Trails und Schotter. Der Naturns Skyrace ist die zweite Distanz des Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns und halb so lang. Hier gilt es 15 Kilometer und 1150 Höhenmeter zurückzulegen.

Nicht fehlen darf der Speed Trail (8 km/400 hm) rund um Naturns, der sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2008 bis 2013 richtet. Die Strecke kann auch nicht-wettkampfmäßig als Just for Fun von allen Altersklassen absolviert werden. Außerdem gibt es mit dem VIP Apple Kids Run ein Kinderrennen.

Die Neuheit 2026 ist der Untersteller-Vertical – ein reines Aufstiegsrennen mit einer Streckenlänge von 4,2 Kilometern und einem Höhenunterschied von 760 Metern, welcher am Donnerstag, 9. April ab 18.00 Uhr das Südtiroler Trail-Wochenende in Naturns einläutet.