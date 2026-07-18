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Pole für Antonelli

Antonelli holt sich Belgien-Pole vor Verstappen

Samstag, 18. Juli 2026 | 17:27 Uhr
Pole für Antonelli
APA/APA/AFP/JOHN THYS
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Von: apa

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich im Formel-1-Qualifying in Spa-Francorchamps überlegen die Poleposition geholt. Der 19-jährige Mercedes-Pilot sicherte sich am Samstag in 1:44,361 Min. den ersten Startplatz für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Ebenfalls in der ersten Startreihe steht Max Verstappen (+0,317 Sek.) im Red Bull, Weltmeister Lando Norris (+0,440) wurde im Mclaren Dritter vor George Russell (+0,508) im zweiten Mercedes.

Allerdings wird Norris wegen einer Motorenstrafe um zehn Plätze zurückversetzt, weshalb Russell auf dem dritten Startplatz stehen wird. Für Antonelli war es die sechste Pole der Saison und zugleich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Papa Marco Antonelli. “Morgen zählt es und Max startet neben mir. Ich hoffe, dass ich einen guten Start hinbekomme”, sagte der Mercedes-Teenager aus Italien.

Windschattenhilfe für Verstappen

Verstappen profitierte indes von Windschattenhilfe seines Teamkollegen Isack Hadjar, der wegen einer Strafversetzung von ganz hinten starten wird. “Ohne ihn wäre ich vielleicht Fünfter oder Sechster geworden. Wir sind zufrieden, dass wir in der ersten Reihe stehen und wie wir das als Team umgesetzt haben”, sagte der in Belgien geborene Niederländer Verstappen. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,532), zuletzt Sieger in Silverstone, und Lewis Hamilton (+0,534) musste sich mit den Plätzen fünf und sechs begnügen.

In der WM-Wertung hat Antonelli vor dem zehnten Saisonrennen einen Vorsprung von 25 Punkten auf Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Hamilton. Verstappen liegt als Siebenter schon 103 Punkte hinter Antonelli.

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