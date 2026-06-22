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Demichelis übernimmt in Leipzig

Argentinier Demichelis neuer Coach von RB Leipzig

Montag, 22. Juni 2026 | 18:59 Uhr
Demichelis übernimmt in Leipzig
APA/APA/AFP/ALEJANDRO PAGNI
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Von: APA/dpa

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat wie erwartet Martin Demichelis als neuen Trainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier wird Nachfolger von Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Leipziger am Montag mitteilten. Werner hatte den Club von Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald als Tabellendritten zwar in die Champions League geführt, musste nach internen Differenzen aber trotzdem nach nur einjähriger Amtszeit gehen.

Der frühere Bayern-München-Profi Demichelis war zuletzt bei RCD Mallorca in der spanischen Liga tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Club zunächst verlängert. Er soll von einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro Gebrauch gemacht haben. Der frühere Abwehrspieler gilt als Wunschlösung des globalen Red-Bull-Fußball-Chefs Jürgen Klopp, der mit seinem Beraterteam entscheidend eine Änderung forciert hatte.

“Martin verbindet eine klare Spielidee mit hoher Intensität und fachlicher Kompetenz”, sagte RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Der 42 Jahre alte Sportchef verwies zudem auf die internationalen Erfahrungen mit Trainerstationen auch in Argentinien und Mexiko. Demichelis nannte Leipzig einen ambitionierten Club mit einer klaren Idee, herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich auf höchstem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. “Genau diese Herausforderung hat mich gereizt”, sagte er in der Vereinsmitteilung.

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