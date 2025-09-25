Aktuelle Seite: Home > Sport > Arnautović stellt wieder EC-Rekord auf
Arnautović stellt wieder EC-Rekord auf

Donnerstag, 25. September 2025 | 11:13 Uhr
Rekordmann Arnautović trifft für Roter Stern
APA/APA/AFP/PREDRAG MILOSAVLJEVIC
Von: apa

Mit seinem Tor zum 1:1 für Roter Stern Belgrad gegen Celtic Glasgow hat Marko Arnautović am Mittwoch wieder eine Bestmarke im Fußball-Europacup aufgestellt. Der 36-jährige Wiener hält nun den Rekord für den längsten Abstand zwischen zwei erzielten Toren in der Europa League. Zuletzt hatte der Stürmer vor 16 Jahren und 217 Tagen als damals 19-Jähriger für Twente Enschede getroffen.

Auch in der Champions League stellte Arnautović im November 2023 eine diesbezügliche Bestmarke auf, indem er für Inter Mailand nach fast 13 Jahren Pause wieder einnetzte.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

