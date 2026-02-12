Arsenal lässt im Titelkampf mit 1:1 Punkte liegen

Von: apa

Arsenal hat im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League Punkte liegen gelassen. Der Tabellenführer musste sich am Donnerstagabend bei Brentford nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Die Londoner liegen zwölf Runden vor Schluss damit nur noch vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger Manchester City, der am Vortag Fulham mit 3:0 besiegt hatte. Ein Kopftor von Noni Madueke (61.) reichte Arsenal im Westen Londons nicht zu drei Zählern.

Keane Lewis-Potter glich per Kopf nach einem Einwurf für den Überraschungssiebenten aus (71.). Arsenals Gabriel Martinelli vergab im Finish noch eine Großchance auf den Sieg (93.). Nach zuletzt zwei klaren Liga-Erfolgen gab es für den Spitzenreiter damit wieder einen kleinen Rückschlag auf dem angestrebten Weg zum ersten Meistertitel seit 2004. Ein direktes Duell mit ManCity steht in der Liga noch an – am 18. April auswärts. Davor duellieren einander die beiden Topteams im März auch noch im Ligacup-Finale.