Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal lässt im Titelkampf mit 1:1 Punkte liegen
Maduekes Treffer reichte bei Brentford nicht zum Sieg

Arsenal lässt im Titelkampf mit 1:1 Punkte liegen

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 23:07 Uhr
Maduekes Treffer reichte bei Brentford nicht zum Sieg
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

Arsenal hat im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League Punkte liegen gelassen. Der Tabellenführer musste sich am Donnerstagabend bei Brentford nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Die Londoner liegen zwölf Runden vor Schluss damit nur noch vier Punkte vor ihrem ersten Verfolger Manchester City, der am Vortag Fulham mit 3:0 besiegt hatte. Ein Kopftor von Noni Madueke (61.) reichte Arsenal im Westen Londons nicht zu drei Zählern.

Keane Lewis-Potter glich per Kopf nach einem Einwurf für den Überraschungssiebenten aus (71.). Arsenals Gabriel Martinelli vergab im Finish noch eine Großchance auf den Sieg (93.). Nach zuletzt zwei klaren Liga-Erfolgen gab es für den Spitzenreiter damit wieder einen kleinen Rückschlag auf dem angestrebten Weg zum ersten Meistertitel seit 2004. Ein direktes Duell mit ManCity steht in der Liga noch an – am 18. April auswärts. Davor duellieren einander die beiden Topteams im März auch noch im Ligacup-Finale.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
46
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
42
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
32
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
29
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 