Glasner sah die nächste Niederlage von Crystal Palace

Arsenal – ManUnited 2:3, Crystal Palace verlor gegen Chelsea

Sonntag, 25. Januar 2026 | 19:29 Uhr
Glasner sah die nächste Niederlage von Crystal Palace
Von: apa

Manchester United hat den Titelkampf in der englischen Fußball-Premier-League wieder spannend gemacht. Die “Red Devils” feierten am Sonntag gegen Spitzenreiter Arsenal einen 3:2-Auswärtssieg, womit die Londoner nur noch je vier Punkte Vorsprung auf Manchester City und Aston Villa haben. Oliver Glasners Crystal Palace verlor daheim gegen Chelsea 1:3, bezog damit die dritte Pleite in Folge, ist seit elf Bewerbspartien sieglos und liegt acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Arsenal ging zwar durch ein Eigentor von Lisandro Martinez in Führung (29.), kassierte dann aber nach einem Abwehrfehler den Ausgleich durch Bryan Mbeumo (37.). Nach dem Seitenwechsel brachten sehenswerte Distanzschüsse von Patrick Dorgu (50.) und Matheus Cunha (87.) die Entscheidung zugunsten der Gäste, Arsenals zweiter Treffer durch Mikel Merino (84.) war zu wenig. United feierte damit im zweiten Spiel unter Interimscoach Michael Carrick den zweiten Sieg gegen ein großes Kaliber. In der Vorwoche wurde Manchester City 2:0 geschlagen.

Crystal Palace geriet durch Estevao (34.) in Rückstand, Joao Pedro legte nach (50.), und Enzo Fernandez sorgte per Elfmeter für das dritte Chelsea-Tor (64.). In der 72. Minute sah Palace-Profi Adam Wharton Gelb-Rot. Danach gelang Chris Richards Resultatskosmetik (88.).

In Newcastle schossen Emiliano Buendia (19.) und Ollie Watkins (88.) Aston Villa zu einem 2:0-Erfolg. Der drittplatzierte Club aus Birmingham, der am Donnerstag in der Europa League Salzburg empfängt, ist damit punktegleich mit dem Zweiten Manchester City.

