Arsenal und ManCity weiter im Gleichschritt unterwegs

Im Duell um den englischen Fußball-Meistertitel haben sich Arsenal und Manchester City am Samstag keine Blöße gegeben. Der Tabellenführer aus London legte mit einem 3:0 gegen Bournemouth vor. Wenige Stunden später zeigten sich die Citizens unbeeindruckt und gewannen dank eines Viererpacks von Erling Haaland mit 5:1 gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat weiter einen Punkt Rückstand auf Arsenal, aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Matchwinner für den Titelverteidiger war einmal mehr Super-Torjäger Haaland. Der Norweger erzielte in der ersten Hälfte einen Hattrick durch zwei Elfmeter (12., 45.+3) und einen Kopfballtreffer (35.). Nach einem Tor der Gäste durch Hee-Chan Hwang (53.) legte Haaland umgehend noch einmal nach (54.). Der ehemalige Salzburg-Stürmer erzielte erstmals in der Premier League vier Tore in einem Spiel und führt die Torschützenliste mit 25 Treffern überlegen an. Den Schlusspunkt setzte der für Haaland eingewechselte Julian Alvarez in der 85. Minute.

Arsenal holte dank Treffer von Bukayo Saka (45./Elfmeter), Leandro Trossard (70.) und Declan Rice (97.) den vierten Sieg in Folge. “Die erste Hälfte war vielleicht unsere beste Halbzeit in der ganzen Saison. Wir hätten leicht, drei, vier, fünf Tore machen können”, meinte Arsenal-Trainer Mikel Arteta.

Die “Gunners” treffen noch auf Manchester United und Everton, ManCity hat noch Fulham, Tottenham und West Ham zum Gegner. Guardiola fordert drei Siege, alles andere würde zu wenig sein, meinte er. “Neun Punkte und wir sind Champion. Sieben Punkte, sechs, drei Punkte und Arsenal gewinnt die Premier League”, erklärte der Spanier. Guardiola peilt mit City den vierten Meistertitel in Serie an, was in England noch nie eine Mannschaft geschafft hat.

Unterdessen steht Ipswich als zweiter Aufsteiger in die höchste Liga neben Leicester fest. Der ehemalige UEFA-Cup-Sieger kehrt dank eines 2:0 gegen Huddersfield nach 22 Jahren Pause wieder in die höchste englische Liga zurück und schaffte damit erstmals seit Southampton 2012 den Durchmarsch aus der dritten Liga.