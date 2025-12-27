Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal verteidigt Ligaspitze mit 2:1-Sieg gegen Brighton
Cherki bejubelt den Siegtreffer für ManCity

Arsenal verteidigt Ligaspitze mit 2:1-Sieg gegen Brighton

Samstag, 27. Dezember 2025 | 18:23 Uhr
Cherki bejubelt den Siegtreffer für ManCity
APA/APA (AFP)/BEN STANSALL
Von: apa

Von: apa

Arsenal hat am Samstag die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Heimsieg verteidigt. Die “Gunners” bezwangen Brighton and Hove Albion 2:1 und wehrten damit den Angriff von Manchester City auf Rang eins ab. Der Ligarivale hatte kurz zuvor einen 2:1-Erfolg bei Nottingham Forest gefeiert. Die zweitplatzierte Truppe von Trainer Pep Guardiola hat damit weiter zwei Punkte Rückstand auf Arsenal.

Kapitän Martin Ödegaard brachte den Londoner Liga-Leader im Emirates Stadium in Front (14.), ein Eigentor von Brightons Georginio Rutter nach einem Corner von Declan Rice sorgte für das 2:0 (52.). Diego Gomez brachte die Gäste zwar noch einmal heran, Arsenal brachte aber die drei Punkte ins Trockene. In Nottingham schossen Tijjani Reijnders (48.) und Rayan Cherki (83.) City zum Sieg, ein Treffer von Omari Hutchinson (54.) war für Forest zu wenig.

Jota-Gedenken in Liverpool

Meister Liverpool mühte sich gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers zu einem 2:1-Sieg und schob sich zumindest vorübergehend auf Rang vier vor. 125-Millionen-Euro-Einkauf Florian Wirtz schoss sein erstes Tor im Reds-Trikot. Die Wanderers bleiben auch nach 18 Runden ohne Sieg – ein Negativrekord in der Premier-League-Geschichte.

Vor der Partie wurde an den verstorbenen Profi Diogo Jota erinnert: Dessen Söhne Dinis und Duarte liefen an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld. Jota hatte vor seinem Liverpool-Engagement für Wolverhampton gespielt. Das Spiel war das erste Aufeinandertreffen zwischen den Reds und den Wolves seit dem Unfalltod des Portugiesen im Sommer.

© 2025 First Avenue GmbH
 