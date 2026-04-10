Aktuelle Seite: Home > Sport > ASV Spinges gewinnt VSS-Initiative
Siegerscheck von 5.000 Euro

ASV Spinges gewinnt VSS-Initiative

Freitag, 10. April 2026 | 17:59 Uhr
VSS_VJ_Alle_Preisträger
VSS/Peter Grund
Schriftgröße

Von: luk

Spinges – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat auch in diesem Jahr Vereine mit vorbildhafter Jugendarbeit ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Siegerscheck der Südtiroler Raiffeisenkassen ging an den ASV Spinges. Förderpreise in Höhe von jeweils 2.000 Euro erhielten der ASV Milland – Sektion Fußball, sowie der ASC Sarntal – Sektion Lauffreunde.

Seit 26 Jahren zeichnet der VSS im Rahmen der Initiative „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ erfolgreiche Nachwuchsarbeit aus. „Für mich ist der Förderpreis einer der Höhepunkte im VSS-Jahr, weil für den VSS die Jugendarbeit ein prioritäres Anliegen ist. Wir wollen möglichst vielen jungen Menschen Freude am Sport vermitteln. Denn Sport ist eine wichtige Lebensschule. Mögen die heute vergebenen Preise für die Vereine Ansporn sein, ihren Weg weiterzugehen”, erklärt VSS-Obmann Paul Romen. „Wir unterstützen diesen Wettbewerb von Beginn an – so Raiffeisenverband-Obmann Herbert Von Leon – weil wir diesen insgesamt sehr wertvoll finden. Hier geht es nicht nur um die sportliche Leistung, sondern um ein gutes Gesamtkonzept.“ Der Raiffeisenverband stellt gemeinsam mit den Raiffeisenkassen ein Gesamtpreisgeld von 9.000 Euro zur Verfügung.

In diesem Jahr überzeugte der ASV Spinges die Fachjury besonders mit seinem breitensportlichen Ansatz und dem Projekt „Bootcamp Kids“, bei dem Kinder spielerisch und ohne Leistungsdruck an Sport und Bewegung herangeführt werden. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stehen Freude an Bewegung, Teamgeist und die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Motorik, Koordination und Kondition werden in abwechslungsreichen, altersgerechten Einheiten gefördert. Niederschwellige Angebote wie flexible Trainingszeiten und Schnupperstunden erleichtern den Einstieg. Großen Wert legt der Verein auf qualifizierte Trainer und deren Weiterbildung. Dadurch wird ein sicheres, motivierendes und fachlich fundiertes Training gewährleistet. Gleichzeitig stehen nicht Leistung und Wettbewerb, sondern Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Spaß im Vordergrund. Auch gemeinsame Aktivitäten und die Einbindung der Eltern stärken das Vereinsleben nachhaltig.

Die Förderpreise gingen an Vereine aus dem Eisacktal und dem Sarntal: Der ASV Milland – Sektion Fußball überzeugte mit 18 Jugendmannschaften, einem breiten Ausbildungsangebot und einem klaren Fokus auf Integration und soziale Entwicklung. Der ASC Sarntal – Sektion Lauffreunde punktete mit einer vielseitigen, ganzjährigen Jugendarbeit, inklusiven Angeboten sowie der Vermittlung von Werten wie Fairplay und Respekt. „Sieger waren aus meiner Sicht heute alle Vereine, denn alle leisten großartige Arbeit“, betonte abschließend Landesrat Peter Brunner.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
Kommentare
52
Unterberger kritisiert Regierungslinie gegenüber Orbán und Trump
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Kommentare
45
HGV unterstützt Dolomitenort im Kampf gegen wildes Campen
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
41
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Kommentare
33
Winterschlaf vorbei: Bär in Südtirol unterwegs – VIDEO
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Kommentare
30
Trump an die Ungarn: “Wählt Orban”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 