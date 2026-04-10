ASV Spinges gewinnt VSS-Initiative

Von: luk

Spinges – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat auch in diesem Jahr Vereine mit vorbildhafter Jugendarbeit ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Siegerscheck der Südtiroler Raiffeisenkassen ging an den ASV Spinges. Förderpreise in Höhe von jeweils 2.000 Euro erhielten der ASV Milland – Sektion Fußball, sowie der ASC Sarntal – Sektion Lauffreunde.

Seit 26 Jahren zeichnet der VSS im Rahmen der Initiative „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ erfolgreiche Nachwuchsarbeit aus. „Für mich ist der Förderpreis einer der Höhepunkte im VSS-Jahr, weil für den VSS die Jugendarbeit ein prioritäres Anliegen ist. Wir wollen möglichst vielen jungen Menschen Freude am Sport vermitteln. Denn Sport ist eine wichtige Lebensschule. Mögen die heute vergebenen Preise für die Vereine Ansporn sein, ihren Weg weiterzugehen”, erklärt VSS-Obmann Paul Romen. „Wir unterstützen diesen Wettbewerb von Beginn an – so Raiffeisenverband-Obmann Herbert Von Leon – weil wir diesen insgesamt sehr wertvoll finden. Hier geht es nicht nur um die sportliche Leistung, sondern um ein gutes Gesamtkonzept.“ Der Raiffeisenverband stellt gemeinsam mit den Raiffeisenkassen ein Gesamtpreisgeld von 9.000 Euro zur Verfügung.

In diesem Jahr überzeugte der ASV Spinges die Fachjury besonders mit seinem breitensportlichen Ansatz und dem Projekt „Bootcamp Kids“, bei dem Kinder spielerisch und ohne Leistungsdruck an Sport und Bewegung herangeführt werden. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stehen Freude an Bewegung, Teamgeist und die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Motorik, Koordination und Kondition werden in abwechslungsreichen, altersgerechten Einheiten gefördert. Niederschwellige Angebote wie flexible Trainingszeiten und Schnupperstunden erleichtern den Einstieg. Großen Wert legt der Verein auf qualifizierte Trainer und deren Weiterbildung. Dadurch wird ein sicheres, motivierendes und fachlich fundiertes Training gewährleistet. Gleichzeitig stehen nicht Leistung und Wettbewerb, sondern Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Spaß im Vordergrund. Auch gemeinsame Aktivitäten und die Einbindung der Eltern stärken das Vereinsleben nachhaltig.

Die Förderpreise gingen an Vereine aus dem Eisacktal und dem Sarntal: Der ASV Milland – Sektion Fußball überzeugte mit 18 Jugendmannschaften, einem breiten Ausbildungsangebot und einem klaren Fokus auf Integration und soziale Entwicklung. Der ASC Sarntal – Sektion Lauffreunde punktete mit einer vielseitigen, ganzjährigen Jugendarbeit, inklusiven Angeboten sowie der Vermittlung von Werten wie Fairplay und Respekt. „Sieger waren aus meiner Sicht heute alle Vereine, denn alle leisten großartige Arbeit“, betonte abschließend Landesrat Peter Brunner.