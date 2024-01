Atemlos mal anders: Irrer Weltrekordversuch im Antholzer See

Antholz – Am 23. und am 24. Februar steht ein gewagter Weltrekordversuch auf dem Programm. Die 27-jährige Athletin Valentina Cafolla will im Antholzer See unter einer 30 Zentimeter dicken Eisschicht den Weltrekordversuch in Apnoetauchen brechen.

Während am ersten Tag der Tauchgang mit der Monoflosse bewältigt wird und Cafolla eine Distanz von 140 Metern zurücklegen will, taucht sie am zweiten Tag mit den traditionellen langblättrigen Flossen. Damit will sie immerhin noch eine Strecke von 120 Metern schaffen.

Das Ziel der Athletin ist ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Die leidenschaftliche Taucherin wird allerdings nicht nur von sportlichem Ehrgeiz angetrieben, sondern ihr liegen auch Umwelt- und Klimaschutz am Herzen.

Die Kroatin hat bereits in der Vergangenheit mit mehreren Unternehmungen unter Wasser für Aufsehen gesorgt. Der Rekordversuch erfordert nicht nur Willensstärke und eine minutiöse Vorbereitung, sondern auch eine genaue Kenntnis der Umgebung unter Wasser. “Es ist wie das Betreten einer anderen Dimension”, schwärmt die 27-Jährige auf Instagram.

Beim Apnoetauchen oder Freitauchen atmet der Taucher oder die Taucherin vor dem Abtauchen ein und nutzt im Gegensatz zum Gerätetauchen für den Tauchgang nur diesen einen Atemzug.

Das Erlernen und Trainieren des Apnoetauchens ermöglicht den Übenden eine völlig neue Qualität des Körpererlebens. Allerdings gibt es auch Gefahren: Ohne Übung ist es kaum möglich, den Atemreiz über einen längeren Zeitraum zu unterdrücken. Bei gezieltem Training ist die Tauchdauer dagegen hauptsächlich durch den Sauerstoffgehalt des Blutes begrenzt. Fällt der Sauerstoff-Partialdruck unter eine individuelle Grenze, wird der Taucher ohnmächtig.

Ausgerüstet wird Cafolla von der ligurischen Seacsub AG, einem Unternehmen mit Sitz in San Colombano Certenoli in der Provinz Genua.