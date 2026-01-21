Atletico im Kampf um CL-Achtelfinale 1:1 bei Galatasaray

Von: apa

Atletico Madrid ist im Rennen um ein direktes Achtelfinal-Ticket in der Fußball-Champions-League am Mittwoch nicht über ein 1:1 bei Galatasaray Istanbul hinausgekommen. Der Finalist von 2014 und 2016 ging durch ein Kopftor von Trainersohn Giuliano Simeone in Führung (4.), Marcos Llorente bugsierte einen Querpass von Galatasarays Roland Sallai aber unbedrängt zum Ausgleich ins eigene Tor (20.). Atletico muss eine Runde vor Schluss der Ligaphase um einen Top-8-Platz bangen.

Bei Galatasaray saß der immer wieder mit Abgangsgerüchten konfrontierte Wiener Yusuf Demir auf der Ersatzbank. Der türkische Meister hält nach sieben CL-Partien bei zehn Zählern, die theoretisch für den Aufstieg reichen könnten.

Von der Zwischenrunde träumen darf auch Karabach Agdam. Das Sensationsteam aus Aserbaidschan besiegte Eintracht Frankfurt dank eines späten Treffers von Abwehrspieler Bahlul Mustafazade (94.) mit 3:2 und zog nach Punkten mit Galatasaray gleich. Die Frankfurter verspielten im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller unter der Führung von Interimscoach Dennis Schmitt ihre letzten Aufstiegschancen. Die Eintracht kassierte auch im vierten Pflichtspiel des Jahres drei Gegentore.