Auch die Kärtner werden Opfer der Pusterer

Bruneck – Nach dem 4:1-Auswärtssieg in Linz steht der HCP nach 4 Siegen in 4 Spielen zusammen mit Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze der ICE Hockey League. Heute steht bereits der nächste Kracher auf dem Programm, kommt doch kein geringerer als der österreichische Rekordmeister EC KAC nach Bruneck. Die Kärntner sind von Verletzungssorgen geplagt und müssen auf fünf Stammspieler verzichten. Der HC Pustertal tritt vollzählig an, das Tor wird wie bereits am Sonntag in Linz von Jake Smith gehütet.

Die Hausherren kommen etwas wacher aus der Kabine und setzen die Rotjacken gleich unter Druck: es sind erst wenige Sekunden gespielt, als der Puck nach dem ersten Abschlussversuch von Matthias Mantinger hinter KAC-Goalie Vorauer durch den Torraum rutscht. Wenig später setzt sich Michael Frycklund gegen zwei Rotjacken-Verteidiger durch, sein Schlenzer aufs Tor bereitet Vorauer jedoch keine Probleme. Mit Fortdauer der Partie werden die Bemühungen der Wölfe endlich belohnt. Nach einer schönen Kombination durch das gesamte Klagenfurter Verteidigungsdrittel staubt HCP-Verteidiger Joel Messner ein Zuspiel von Jason Akeson zur nicht unverdienten 1:0-Führung ab. Auch in Folge bleiben die Wölfe spielbestimmend und finden mit Catenacci (aus spitzem Winkel auf den Schoner von Vorauer) und Hannoun (freistehend im hohen Slot) gute Möglichkeiten vor. Als Vallant nach einem Stockschlag in die Kühlbox muss, fackeln die Wölfe nicht lange. David Morley legt den Puck neben dem Tor quer, und Akeson stellt mit einem präzisen Schuss aus dem Handgelenk auf 2:0. Die Rotjacken lassen sich davon aber nicht beirren. Innerhalb von gut zwei Minuten erzielen sie den Anschluss- und den Ausgleichstreffer. Zuerst entwischt Mursak seinen Bewachern, verzögert geschickt und gibt Jake Smith mit einem platzierten Schlenzer das Nachsehen. Im Überzahlspiel (Öhler sitzt auf der Strafbank) gleicht Haudum mit einer Direktabnahme von halbrechts zum 2:2-Gleichstand aus. In der letzten Spielminute des ersten Drittels – es wird eine Strafe gegen die Gäste angezeigt – macht Smith für einen sechsten Feldspieler Platz. Die Wölfe fackeln nicht lange: Petan wird von Akeson mustergültig bedient und stellt mit einer Direktabnahme den Vorsprung wieder her. Beim Stand von 3:2 geht es in die Drittelpause.

Im Mittelabschnitt liefern sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Der EC KAC kommt mit Hundertpfund (2-on-1, schießt übers Tor), Unterweger (Außennetz) und Petersen (scheitert alleine vor Smith) zu guten Möglichkeiten, auf Pusterer Seite haben Morley und Catenacci (Blueliner durchs Getümmel) die Chance zum 4:2. Nach einer Strafe gegen Akeson kann der EC KAC in Überzahl agieren, durch zahlreiche Fehlpässe und Ungenauigkeiten machen sich die Kärntner jedoch das Leben selbst schwer. Die beste Möglichkeit findet Ganahl vor, er setzt den Puck jedoch nur ans Außennetz.Sechs Minuten vor Ende des zweiten Drittels geraten sich Dante Hannoun und Matt Fraser in die Haare, die beiden Raufbolde werden in die Kühlbox geschickt. In der Folge wird das Spiel etwas zerfahren. Die Wölfe müssen eine weitere Strafe hinnehmen (Atwal wegen Behinderung). Haudum scheitert gleich dreimal hintereinander an Jake Smith. Nach Ablauf der beiden Strafen erhitzen sich die Gemüter erneut, diesmal sind es Unterweger und Kasastul, die Zärtlichkeiten austauschen. Der HC Pustertal hat in den Schlussminuten des zweiten Drittels mehr Spielanteile, jedoch ohne zählbare Ergebnisse.

Zu Beginn des Schlussabschnitts lässt der HC Pustertal ein Überzahlspiel ungenutzt verstreichen, dennoch drücken die Wölfe mit Vehemenz auf das 4:2. In der 46. Minute setzt Mantinger den Puck aus spitzem Winkel ans Außennetz, kurz darauf trifft Stanton mit einem Abpraller lediglich den Klagenfurter Schlussmann. Als die Wölfe nach einem Maier-Crosscheck erneut ein Powerplay zugesprochen bekommen,dauert es nur 20 Sekunden, bis David Morley den Puck unhaltbar für Vorauer (lag bereits am Boden) in die Maschen hämmert. Nach kurzem Videostudium wird der Treffer vom Schiedsrichtergespann anerkannt, es steht 4:2 für die Hausherren. Wie bereits im ersten Drittel reagieren die Rotjacken jedoch umgehend, nach einem Abwehrfehler der Pusterer staubt Ganahl zum 4:3-Anschlusstreffer ab. In der 51. Minute fängt Zach Sill im Forecheck einen Puck ab und spielt ihn an Stanton weiter, sein Onetimer ist jedoch zu hoch angesetzt und fliegt übers Tor. Sieben Minuten vor Schluss luchst Alex Petan einem KAC-Verteidiger den Puck ab und stürmt allein aufs Tor. Dabei wird er zu Fall gebracht und bekommt einen Penalty zugesprochen, leider kann er ihn nicht verwerten (Vorauer hält). Kurz vor Schluss kann der HCP nach einer Strafe gegen Hundertpfund mit einem Mann mehr spielen. Das Klagenfurter Trainerduo nimmt dennoch den Goalie vom Eis. Dan Catenacci lässt sich nicht zweimal bitten und fixiert mit einem Schlenzer ins verwaiste Tor den 5:3-Endstand. Da der EC Red Bull Salzburg am heutigen Abend gegen Innsbruck verloren hat, steht der HC Pustertal nun mit zwei Punkten Vorsprung alleine an der Tabellenspitze.

Für den HC Pustertal wartet am Freitag bereits der nächste Kracher, in der Bozner Sparkassenarena bittet der krisengeschüttelte HCB Südtirol zum Tanz.