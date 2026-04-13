Auch im Jugendbereich hat Südtirol zahlreiche Ski-Alpin-Italienmeister zu bieten

Von: mk

Bozen – Die vergangene Woche stand für Südtirols Nachwuchs-Skirennläuferinnen und -Skirennläufer ganz im Zeichen der Italienmeisterschaften. So fanden in Pejo im Trentino die nationalen Titelkämpfe der Altersklasse „Giovani“ (U21) der Damen im Super-G statt. In Pila im Aostatal stiegen hingegen die Italienmeisterschaften der „Allievi“ (U16) und „Ragazzi“ (U14). An beiden Orten schafften es die Südtiroler Nachwuchshoffnungen zu glänzen. Der gewohnte Überblick der vergangenen Wintersport-Woche.

Die Italienmeisterschaft der U16 und U14 ist für die Nachwuchstalente immer ein Saisonhöhepunkt, wo man sich erstmals einen Namen machen kann. Und eines vorweg: Südtirols Ski-Sternchen haben von sich reden gemacht. Schließlich holten sie sich in Pila im Aostatal sieben Italienmeistertitel und neun weitere Podestplätze, womit sie dem Landeskomitee Südtirol auch den glasklaren Sieg in der Gesamtwertung bescherten.

Schon am ersten Tag kürte sich ein Südtiroler zum Italienmeister. Simon Kaser vom Seiser Alm Skiteam holte sich im Riesentorlauf den Sieg in der U16. Ebenfalls auf das Podium kletterten Michael Thaler (ASC Sarntal/3.) bei den U16-Herren und Carmen Gschliesser (RG Wipptal/3.) bei den U16-Damen. Am zweiten Tag folgte der Super-G der U14 und Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal) wurde Zweite. Ebenfalls ausgetragen wurden Skicross-Rennen, in welchen sich in der U14 Elias Rudiferia (Ski Team Alta Badia) zum Italienmeister kürte. Bei den U14-Damen reihten sich Sofia Lanz (Zweite) und Julia Trocker (Seiser Alm Skiteam / Dritte) auf das Podest ein.

Am Wochenende legten die Südtiroler sogar noch eine Schippe drauf. Am Samstag kürte sich Mia Molling (ASV TZ Jochtal) im Riesentorlauf der U14-Damen zur Italienmeisterin. Auch bei den U16-Damen gab es eine neue Südtiroler Italienmeisterin, denn Carmen Gschliesser holte sich den Sieg im Super-G. In jenem der U16-Herren belegte Simon Kaser mit Rang drei die nächste Topplatzierung. Am Sonntag wurde im selben Tempo weitergemacht. Im Skicross der U16 holten sich Gschliesser bei den Damen und Kaser bei den Herren die nächsten „Scudetti“. Im Slalom der U14 kletterte Mia Molling als Zweite bei den Damen und Elias Magoni (RG Wipptal) als Dritter bei den Herren auf das Podest. Und in der Kombination holte sich Molling den U14-Italienmeistertitel, während Kaser als Dritter bei den U16-Herren erneut über sich hinauswuchs und eine überaus erfolgreiche Woche für Südtirols Skisport gelungen abschloss.

Nora Damian mit einer sehr starken Woche

Vier Super-G’s standen in Pejo am vergangenen Dienstag und Mittwoch auf dem Programm, zwei der Damen und zwei der Herren. Dabei war der erste der Damen gleichzeitig als Italienmeisterschaft der U21 gültig. Gewonnen hat ihn Sofia Parravicini in 1.16,37 Minuten. Dicht verfolgt wurde sie von gleich drei Südtirolerinnen: Nora Damian (Tiers) vom Südtiroler Landeskader wurde Zweite mit 21 Hundertstelsekunden Rückstand, Rita Granruaz (Abtei) wurde Dritte (+0,22 Sekunden) und Arianna Putzer (Wolkenstein) verpasste das Podest als Vierte knapp (+0,45 Sekunden).

Die restlichen drei Super-G’s zählten hingegen allesamt für die Wertung des Gran Premio d’Italia. Zwei davon konnten Südtiroler Skirennläufer gewinnen: Den ersten der Herren entschied der Landeskader-Athlet Max Clara (St. Vigil in Enneberg) in 1.14,50 Minuten für sich. Den zweiten Super-G der Damen gewann Rita Granruaz in 1.18,73 Minuten. Außerdem ging es für die Damen des Südtiroler Landeskaders in der vergangenen Woche auch nach Madonna di Campiglio, wo Nora Damian am Freitag ein FIS-Rennen im Riesentorlauf für sich entschied und die nächste Duftmarke setzte.

Nicole Bazzanella mit Platz neun im Europacup

Ebenfalls im Einsatz waren am vergangenen Wochenende die Freestyle-Snowboarder. Dabei glänzte Nicole Bazzanella (Völs) vom Südtiroler Landeskader mit ihrer bis dato besten Platzierung im Europacup. Sie wurde im Big Air in Kitzsteinhorn (Österreich) starke Neunte.