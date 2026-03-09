Auer fährt am Nürburgring mit Verstappen

Von: apa
Lucas Auer nimmt das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am 16. und 17. Mai in guter Gesellschaft in Angriff. Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden führt das “Mercedes-AMG Team Verstappen Racing” im Klassiker auf der Nordschleife an, neben Auer sind auch Jules Gounon (AND) und Daniel Juncadella (ESP) als Fahrer genannt. “Es ist unglaublich, zusammen mit dem Max das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu bestreiten”, verlautete Auer am Montag.
Für Auer, der das 24-Stunden-Rennen zum wiederholten Mal fährt, wird es 2026 nicht der einzige Stopp an der ehemaligen Formel-1-Strecke sein. Im August macht auch die DTM Station in der Eifel, 2025 verpasste Auer den Titel erst auf den letzten Metern der Serie.
