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Dino Prizmic/l. hat sein Idol Novak Djokovic besiegt

Auftakt-Out von Djokovic in Rom gegen Qualifikanten Prizmic

Freitag, 08. Mai 2026 | 21:40 Uhr
Dino Prizmic/l. hat sein Idol Novak Djokovic besiegt
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
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Von: APA/sda/dpa/Reuters

Tennis-Altmeister Novak Djokovic ist sein verspäteter Einstieg in die Sandplatz-Saison missglückt. Der 38-jährige Serbe unterlag in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers von Rom dem 18 Jahre jüngeren kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic nach 2:15 Stunden 6:2,2:6,4:6. Djokovic hatte seit seiner Niederlage Anfang März im Achtelfinale von Indian Wells gegen den Briten Jack Draper pausiert, ließ die 1000er-Turniere in Miami, Monte Carlo und Madrid aus.

“Ehrlich gesagt ist das keine ideale Vorbereitung”, sagte Djokovic: nach seiner ersten Auftaktniederlage in Rom bei 19. Teilnahmen “Es ist immer irgendetwas. Eine Art neue Realität, mit der ich umgehen muss.” Das sei “frustrierend”, aber er habe sich nun einmal entschieden, “in diesem Zustand und unter diesen Bedingungen” weiter anzutreten. “Es ist, wie es ist.” Naturgemäß anders der Sieger: “Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt”, sagte Prizmic. “Ich möchte einfach fokussiert bleiben und bereit sein für das nächste Spiel.”

Djokovic, 24-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren und Finalist der heurigen Australian Open, reist so mit sehr wenig Spielpraxis zu den am 24. Mai beginnenden French Open. Vorstellbar ist, dass er wie in den vergangenen Jahren noch bei den Genf Open antritt. Da hat der “Djoker” im Vorjahr seinen 100. ATP-Titel geholt.

Swiatek-Coach riss sich in Match gegen Polin Achillessehne

Nicht optimal lief es zuletzt auch nicht für Iga Swiatek, bzw. genauer für ihren Coach Francisco Roig. Der frühere Trainer von Rafael Nadal und Emma Raducanu zog sich am vergangenen Samstag bei einem Promotion-Match auf Roms Piazza del Popolo einen Achillessehnenriss zu. Der Iberer ließ sich die Verletzung in Warschau behandeln und weilt nun wieder an Swiateks Seite.

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