Auftaktsieg von Afrika-Cup-Titelverteidiger Elfenbeinküste

Von: APA/dpa/Reuters

Die Elfenbeinküste hat mit einem glanzlosen Pflichtsieg die Titelverteidigung beim Fußball-Afrika-Cup gestartet. Die Ivorer setzten sich am Mittwoch in Marrakesch dank eines Treffers von Amad Diallo (49.) gegen Außenseiter Mosambik mit 1:0 (0:0) durch. Im zweiten Spiel der Gruppe F gewann Kamerun in Agadir gegen Gabun ebenfalls 1:0 (1:0).

Im Vorjahr hatte die Elfenbeinküste beim Heim-Turnier den dritten Kontinental-Titel gewonnen. Auch bei der diesjährigen Ausgabe in Marokko ist das Team von Trainer Emerse Faé einer der Favoriten auf den Triumph. Der Auftaktsieg hätte auch deutlich höher ausfallen können, Wilfried Zaha, Franck Kessie und Vakoun Bayo vergaben aber etliche gute Chancen.

In Agadir sorgte Karl Etta Eyong in der 6. Minute für das frühe Siegestor und drei Punkte für Kamerun. Rapids Mittelfeldspieler Martin Ndzie saß auf der Ersatzbank des fünffachen Afrika-Meisters, der mit Turbulenzen im Vorfeld zu kämpfen hatte. Nach verpasster WM-Qualifikation war Teamchef Marc Brys vor drei Wochen entlassen worden, Torhüter Andre Onana war von David Pagou nicht nominiert worden.