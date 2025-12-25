Aktuelle Seite: Home > Sport > Auftaktsieg von Afrika-Cup-Titelverteidiger Elfenbeinküste
Diallo schoss die Elfenbeinküste zum Sieg im Auftaktmatch

Auftaktsieg von Afrika-Cup-Titelverteidiger Elfenbeinküste

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 09:23 Uhr
Diallo schoss die Elfenbeinküste zum Sieg im Auftaktmatch
APA/APA/AFP/KHALED DESOUKI
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die Elfenbeinküste hat mit einem glanzlosen Pflichtsieg die Titelverteidigung beim Fußball-Afrika-Cup gestartet. Die Ivorer setzten sich am Mittwoch in Marrakesch dank eines Treffers von Amad Diallo (49.) gegen Außenseiter Mosambik mit 1:0 (0:0) durch. Im zweiten Spiel der Gruppe F gewann Kamerun in Agadir gegen Gabun ebenfalls 1:0 (1:0).

Im Vorjahr hatte die Elfenbeinküste beim Heim-Turnier den dritten Kontinental-Titel gewonnen. Auch bei der diesjährigen Ausgabe in Marokko ist das Team von Trainer Emerse Faé einer der Favoriten auf den Triumph. Der Auftaktsieg hätte auch deutlich höher ausfallen können, Wilfried Zaha, Franck Kessie und Vakoun Bayo vergaben aber etliche gute Chancen.

In Agadir sorgte Karl Etta Eyong in der 6. Minute für das frühe Siegestor und drei Punkte für Kamerun. Rapids Mittelfeldspieler Martin Ndzie saß auf der Ersatzbank des fünffachen Afrika-Meisters, der mit Turbulenzen im Vorfeld zu kämpfen hatte. Nach verpasster WM-Qualifikation war Teamchef Marc Brys vor drei Wochen entlassen worden, Torhüter Andre Onana war von David Pagou nicht nominiert worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
Kommentare
54
Camping-Freunde wehren sich: “Luxus- und Sportwagen bleiben unbehelligt”
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Kommentare
39
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Kommentare
35
Carabinieri ziehen im Pustertal bedenkliche Bilanz
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kommentare
35
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
23
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 