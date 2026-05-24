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Novak Djokovic nahm die Auftakthürde

Auftaktsiege von Zverev und Djokovic bei Tennis-French-Open

Sonntag, 24. Mai 2026 | 23:40 Uhr
Novak Djokovic nahm die Auftakthürde
APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON
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Von: apa

Die Nummern zwei und drei der Männer-Setzliste sind am Sonntag zum Auftakt der Tennis-French-Open gegen Franzosen in die zweite Runde eingezogen. Der zweitgereihte Deutsche Alexander Zverev feierte gegen Benjamin Bonzi bei Temperaturen von mehr als 30 Grad mit 6:3,6:4,6:2 einen sicheren Sieg. Mehr Mühe und Zeit benötigte der als Nummer drei gesetzte Altstar Novak Djokovic, zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag gewann der Serbe gegen Giovanni Mpetshi Perricard 5:7,7:5,6:1,6:4.

Während Zverev von einem “soliden Auftakt” sprach und weiter im 41. Anlauf auf seinen ersten Major-Titel losgeht, strebt Australian-Open-Finalist Djokvic die geschlechterübergreifende Rekordmarke von 25 Grand-Slam-Titeln an. Weit davon entfernt bleibt Taylor Fritz, der US-Amerikaner ist als erster Top-Ten-Mann ausgeschieden. Die Nummer sieben des Turniers unterlag seinem mit einer Wildcard ausgestatteten Landsmann Nishesh Basavareddy nach drei Tiebreaks im vierten Satz 1:6. Zverev spielt nun gegen Tomas Machac (CZE), Djokovic gegen Valentin Royer.

Emotional war es beim Zweisatzsieg der Ukrainerin Marta Kosjtuk gegen die aus Russland stammende Spanierin Oksana Selekhmeteva. In der Früh hatte die Madrid-Titelträgerin von einer aktuellen kriegerischen Zerstörung in ihrer Heimat erfahren. Auf der Pressekonferenz nach dem Match zeigte sie ein entsprechendes Foto. “Wenn es 100 Meter näher gewesen wäre, hätte ich heute wahrscheinlich keine Mutter und keine Schwester mehr.”

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