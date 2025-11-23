Aus der Traum für Rungger Damen

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Überetscher Mädels liefern auch im zweiten Akt gegen den amtierenden Meister Verona heroische Kämpfe, müssen sich aber bereits nach zwei Einzeln geschlagen geben.

Für die Damen des TC Rungg Südtirol Kiku endet die Reise in der Serie A1 – wie im Vorjahr – im Halbfinale der Play-Offs um den Italienmeistertitel: nach dem 1:3 im Hinspiel zuhause am letzten Sonntag musste im zweiten Akt gegen den amtierenden Meister AT Verona in der Ferne unbedingt ein Sieg her, um die Hoffnungen auf den Finaleinzug aufrechtzuerhalten – trotz zweier heroischer Kämpfe über drei Sätze verpuffen diese allerdings bereits nach zwei Einzelpartien. Die Scaligere ziehen so erneut ins Endspiel um den Scudetto ein.

Den Anfang in Verona macht für die Überetscherinnen Camilla Zanolini (WTA #553) gegen die Spanierin Eva Guerrero Alvarez (WTA #283), welche für Valentini Grammatikopoulou in die Formation der Gastgeberinnen rückt. Nach schwierigem Beginn (2:6) dreht Zanolini auf, holt souverän den Satzausgleich (6:1) und stürmt im dritten Durchgang auf 5:2 davon – in der Folge serviert sie dreimal zum Matchgewinn und befindet sich viermal nur zwei Pünktchen von selbigen entfernt, ehe die Verona-Legionärin tatsächlich die Partie nochmals auf den Kopf stellen kann: 6:2, 1:6, 7:6(5) und 1:0 für die Scaligere.

Im zweiten Einzel traf Silvia Ambrosio (WTA #205) in Aurora Zantedeschi (WTA #322) auf eine gute Freundin, mit der sie vor rund einem Monat beim WTA 125-Turnier in Rovereto im Doppel bis ins Endspiel kam. Auch Ambrosio findet nach abgegebenem Startsatz (2:6) zurück in die Partie, nach einem frühen Break in Durchgang zwei bringt sie das Match durch ein 6:3 in den dritten Satz. Dort kann die Rungger Hoffnung in extremis nochmals auf 5:5 stellen, ehe Zantedeschi dann doch im zweiten Versuch die Partie ausservieren und Verona durch ein 6:2, 3:6, 7:5 zurück ins Finale um den Scudetto führen kann.

Dort treffen die Scaligere, in einem Rematch des Vorjahres-Endspiels, auf den CT Palermo, der bereits am Samstag im Entscheidungsdoppel gegen den TC Cagliari die Oberhand behielt.

SERIE A1 (DAMEN)

PLAY-OFFS, HALBFINALE (RÜCKSPIEL) | SA 22.11.2025 & SO 23.11.2025

AT Verona – TC Rungg Südtirol Kiku 2:0 (Hinspiel 3:1)

Eva Guerrero Alvarez – Camilla Zanolini 6:2, 1:6, 7:6(5)

Aurora Zantedeschi – Silvia Ambrosio 6:2, 3:6, 7:5

Angelica Raggi – Verena Meliss [nicht mehr ausgetragen]

TC Cagliari – CT Palermo 3:2 nach Entscheidungsdoppel (Hinspiel 1:3)

[Verona und Palermo ziehen ins Endspiel ein.]