Ausgleich: Foxes besiegen Salzburg mit 3:2

Bozen – Nach starken 40 Minuten des HCB Südtirol Alperia in Halbfinalspiel 4 gegen den EC Red Bull Salzburg in der Sparkasse Arena und einer beruhigenden 3:0 Führung durch Tore von Ford, Gazley und Frigo erzielten die Mozartstädter im Schlussabschnitt zwei Treffer und machten das Match nochmals spannend. Frank & Co. lieferten den stürmisch angreifenden Salzburgern in den letzten sieben Minuten eine regelrechte Abwehrschlacht, warfen sich in die Schüsse und konnten sich auf einen starken Harvey verlassen. Am Ende erzielten die Foxes einen verdienten 3:2 Erfolg und stellten in der Serie auf 2:2. Weiter geht es am Donnerstag mit Spiel 5 in der Salzburg Eisarena und am Samstag mit Spiel 6 in der Sparkasse Arena (die Information bezüglich Ticketverkauf werden in Kürze bekannt gegeben).

Das Match.

Coach Glen Hanlon standen heute wieder Kapitän Frank und Halmo zur Verfügung, out die verletzten Miglioranzi und Valentine.

Die Foxes nahmen sofort das gegnerische Drittel in Angriff, Gazley und Di Perna schossen Tolkvanen gleich warm. Nach drei Minuten hatten die Foxes bereits Überzahl, taten sich allerdings im Spielaufbau schwer, dagegen zeigte sich das weißrote Penalty Killing kurz darauf wie üblich zuverlässig. Beide Teams gingen sehr vorsichtig ans Werk, ab Mitte des Drittels kamen die Hausherren stärker auf: DiGiacinto kam bei einer Einzelaktion nicht an Tolvanen vorbei, der anschließend mit einem Gewaltschuss von Söderberg seine Mühe hatte. Nach einer etwas ruhigeren Phase drängten die Hausherren auf den Führungstreffer: McClure wurde im Slot abgedrängt, Mantenuto versuchte es aus der Distanz, Pietroniro mit einem Schuss aus dem Hinterhalt und Frank aus dem hohen Slot. Zwei Minuten vor der ersten Pause gingen die Foxes verdient in Führung: Tolvanen wehrte den ersten Versuch von Ford zur Seite ab, dieser schnappte sich die Scheibe hinter dem Tor und überlistete den Salzburger Goalie im Wraparound. Die Halle tobte!

Foxes on Fire in Drittel zwei: Halmo verfehlte um Haaresbreite einen Querpass von Ford, Gazley und Frank zielten aus guter Position daneben. Bei der nächsten Salzburger Überzahl waren die Bozner SpeciaL Teams abermals stark, dann hatten die Weißroten ihrerseits Powerplay: Gazley verzögerte im Bullykreis geschickt den Abschluss und zog dann im richtigen Augenblick bei freier Bahn ab, Tolvanen war zum zweiten Mal geschlagen. Das Spiel wurde nun ruppiger und die Schiedsrichter hatten alle Mühe, die Gemüter zu beruhigen. Raffl prüfte mit einem Backhander den Bozner Goalie, dann verhinderte Teves mit einer Großtat bei einer 2:1 Überzahl der Salzburger den Anschlusstreffer. Derselbe Spieler wurde kurz darauf von Schilling an der Bande gegen den Kopf gecheckt, nach kurzem Videobeweis sprachen die Referees eine 20 + 5-minütige Strafe gegen den Übeltäter aus. Beim anschließenden Powerplay ließen die Foxes die Scheibe geduldig zirkulieren, bis Frigo mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke die Lücke fand.

Zu Beginn des letzten Drittels hatten die Hauherren noch drei Minuten Überzahl zur Verfügung, der vierte spielentscheidende Treffer wollte nicht fallen. Nach sechs Minuten verkürzten die Mozarstädter im Powerplay nach sehenswerter Kombination zwischen Hochkofler, Bourke und Mario Huber, der aus kürzester Distanz einnetzte. Im Anschluss schnürten die Red Bull die Weißrotzen teilweise im eigenen Drittel ein, riskierten allerdings zweimal durch Ford und Mantenuto den vierten Bozner Treffer. Sieben Minuten vor Spielende verkürzte Salzburg durch Paul Huber, dieser Treffer löste einen wahrten Sturmlauf der Gäste aus, Bozen verteidigte mit Katz und Maus und rettete sich über die Runden. Allerdings hatte das Trio Alberga, Mantenuto und Frigo bei einem 3:1 Konter zwei Minuten vor dem Schlusspfiff die endgültige Entscheidung auf dem Schläger.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0 – 2:0 – 0:2) – Serie 2:2

Die Tore: 18:15 Connor Ford (1:0) – 27:41 PP1 Dustin Gazley (2:0) – 39:55 PP1 Luca Frigo (3:0) – 45:46 PP1 Mario Huber (3:1) – 52:44 Paul Huber (3:2)

Schiedsrichter: Sternat/Zrnic – Mantovani/Zgonc

PIM: 40:67

Torschüsse: 22:24

Zuschauer: 5012