Austria-Frauen in Champions-League-Quali souverän weiter

Samstag, 30. August 2025 | 16:02 Uhr
Routinier Carina Wenninger traf gegen Minsk zum 2:0/Archivbild
Die Fußballerinnen von Austria Wien stehen in der dritten und letzten Qualifikationsrunde der Champions League. Im Finale des daheim ausgetragenen Zweitrunden-Turniers besiegten sie am Samstag FC Minsk 3:0 (2:0). Am Mittwoch hatte es ebenfalls im Franz-Horr-Stadion einen 2:0-Erfolg gegen die Glasgow Rangers gegeben. Gegen die Belarussinnen scorten Courtney Strode zweifach (9., 60./Elfmeter) und Carina Wenninger (45.). Die Auslosung der 3. Runde erfolgt am Sonntag (12.00 Uhr).

Die Minskerinnen haben zwar in der belarussischen Meisterschaft schon mehr als 100 Tore erzielt, gegen Österreichs Vize-Meisterinnen ihre Treffsicherheit aber vermissen lassen. Im Vorjahr waren sie in der ersten Qualifikationsrunde glatt ausgeschieden. Für Austria Wien bildeten die beiden Spiele diese Woche die Europacup-Premiere, Sonntagmittag richten sich die Blicke nun wie jene der Meister-Truppe St. Pöltens zum Auslosungsort Nyon.

