Austria läuft in Europa-Cup-Quali einem Rückstand hinterher

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 16:48 Uhr
Trainer Kenesei sah eine unterlegene Austria
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Die Wiener Austria läuft in der zweiten Quali-Runde zum Women’s Europa Cup einem Rückstand hinterher. Im Hinspiel bei Slavia Prag musste sich Österreichs Tabellenführer am Mittwoch 1:2 (0:1) geschlagen geben. Die eingewechselte Courtney Strode traf erst in der 90. Minute für die eine halbe Stunde in Überzahl spielende Austria. Das Rückspiel in Wien ist am kommenden Mittwoch (19.45) angesetzt, der Sieger steht im Achtelfinale des Bewerbs.

Slavia war die bessere Elf und ging durch Klara Cvrckova schon in der 10. Minute in Führung. Die Abwehr der Wienerinnen agierte in der Aktion zu zaghaft. Austria-Coach Stefan Kenesei sah, dass sein Team wenig Zugriff auf die Partie hatte und gegen die ballsicheren Tschechinnen oft hinterher rannte. Nach einer Stunde agierte die Austria aber in Überzahl.

Slavias Kristyna Ruzickova sah glatt Rot, nachdem sie gegen Anna Schorn nachgetreten hatte. Die Tschechinnen legten dennoch unter Mithilfe der Gegnerinnen nach. Yvonne Weilharters technischer Fehler ermöglichte Tamara Moravkova (70.) das 2:0. Die Austria verstärkte im Finish den Druck, US-Stürmerin Strode war nach einer verlängerten Flanke aus wenigen Metern zur Stelle. Einmal hatte die Austria noch Glück, als Slavia nach einem Konter in der neunten Minute der Nachspielzeit die Stange traf.

