Austria Wien holt Sarkaria zurück und Stürmer Botic neu

Von: apa

Die Wiener Austria hat ihre Offensive verstärkt. Stürmer Noah Botic kommt vom australischen Club Western United und unterschrieb einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag. Das gab der Dritte der vergangenen Fußball-Bundesliga-Saison am Samstag bekannt. Zudem holten die Violetten Manprit Sarkaria zurück. Der Ex-Nationalspieler war zuletzt ein halbes Jahr bei Shenzhen Peng City in China engagiert. Der chinesische Erstligist bestätigte Sarkarias Rückkehr zur Austria auf Instagram.

Sarkaria war im Nachwuchs der Favoritner groß geworden, erlebte seine beste Zeit aber bei Sturm Graz. Mit den Grazern war der Offensivmann zweimal Cupsieger und 2024 Meister, sein bisher einziges Länderspiel absolvierte er im Oktober 2023 gegen Belgien (2:3). Ein von Sarkaria angestrebter Auslandstransfer kam vergangenen Sommer nicht zustande, der 28-Jährige verließ Sturm daher im Winter in Richtung China. Für Shenzhen erzielte er in 15 Pflichtspielen zwei Tore. Zu den Ablöse- und Vertragsmodalitäten wollte sich die Austria vorerst nicht äußern.

Botic war zuletzt in der australischen A-League treffsicher. Für seinen in Melbourne beheimateten Club erzielte er in der regulären Saison in 26 Partien zwölf Tore. Nur zwei Spieler waren in der Liga erfolgreicher. Botic war 2019 bereits bei Hoffenheim engagiert. “Noah ist ein junger Stürmer, der trotzdem bereits sehr komplett und mit einem tollen Torriecher ausgestattet ist”, sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner über den 23-jährigen Australier, der in Sydney geboren ist und auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt.