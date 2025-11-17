Barca kehrt nach zweieinhalb Jahren ins Camp Nou zurück

Von: APA/Reuters/dpa/sda

Der FC Barcelona steht nach rund zweieinhalb Jahren unmittelbar vor der Rückkehr in seine Heimstätte Camp Nou. Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag (16.15 Uhr) geht im aktuell teilsanierten Fußball-Tempel über die Bühne, gab der Club am Montag bekannt. Auf Anordnung der Stadt dürfen allerdings nur 45.401 Zuschauer ins Stadion. Bis Jahresende soll sich die Kapazität auf 62.000 erhöhen, nach Abschluss der Arbeiten soll die Arena dann 105.000 Fans fassen.

Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt. Die Runderneuerung der Heimstätte, die laut Medienschätzungen mehr als 1,4 Mrd. Euro kosten wird, sollte ursprünglich 2024 abgeschlossen sein, nahm aber viel mehr Zeit in Anspruch als geplant. Als Exil diente während der Umbauarbeiten das Olympiastadion der katalanischen Metropole, das rund 45.000 Menschen Platz bietet. Zu Beginn der laufenden Saison musste Barca aber sogar ins nur rund 6.000 Zuschauer fassende Estadi Johan Cruyff ausweichen.