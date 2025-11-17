Aktuelle Seite: Home > Sport > Barca kehrt nach zweieinhalb Jahren ins Camp Nou zurück
Bereits zum Training kamen Anfang November 23.000 Fans

Barca kehrt nach zweieinhalb Jahren ins Camp Nou zurück

Montag, 17. November 2025 | 19:13 Uhr
Bereits zum Training kamen Anfang November 23.000 Fans
APA/APA (AFP)/JOSEP LAGO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa/sda

Der FC Barcelona steht nach rund zweieinhalb Jahren unmittelbar vor der Rückkehr in seine Heimstätte Camp Nou. Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag (16.15 Uhr) geht im aktuell teilsanierten Fußball-Tempel über die Bühne, gab der Club am Montag bekannt. Auf Anordnung der Stadt dürfen allerdings nur 45.401 Zuschauer ins Stadion. Bis Jahresende soll sich die Kapazität auf 62.000 erhöhen, nach Abschluss der Arbeiten soll die Arena dann 105.000 Fans fassen.

Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt. Die Runderneuerung der Heimstätte, die laut Medienschätzungen mehr als 1,4 Mrd. Euro kosten wird, sollte ursprünglich 2024 abgeschlossen sein, nahm aber viel mehr Zeit in Anspruch als geplant. Als Exil diente während der Umbauarbeiten das Olympiastadion der katalanischen Metropole, das rund 45.000 Menschen Platz bietet. Zu Beginn der laufenden Saison musste Barca aber sogar ins nur rund 6.000 Zuschauer fassende Estadi Johan Cruyff ausweichen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
78
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
59
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
45
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
35
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Kommentare
31
Lebensqualität: Südtirol behauptet seine Position
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 