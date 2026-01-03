Aktuelle Seite: Home > Sport > Barcelona gewinnt Derby bei Espanyol 2:0
Olmo sorgte für Jubel bei Barca

Barcelona gewinnt Derby bei Espanyol 2:0

Samstag, 03. Januar 2026 | 23:03 Uhr
Olmo sorgte für Jubel bei Barca
APA/APA/AFP/MANAURE QUINTERO
Schriftgröße

Von: apa

Der FC Barcelona ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet. Die Katalanen gewannen am Samstag das Stadtderby auswärts gegen Espanyol 2:0, feierten damit den achten Pflichtspielsieg in Serie und bauten ihren Vorsprung auf Real Madrid zumindest vorerst auf sieben Punkte aus. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag ohne den am Knie verletzten Kylian Mbappe Betis Sevilla. Die beiden “Joker” Dani Olmo (86.) und Robert Lewandowski (90.) schossen Barca spät zum Sieg.

Olmo traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck, Lewandowski per Lupfer aus kurzer Distanz. Beide Male hatte der ebenfalls eingetauschte Fermin Lopez die mustergültige Vorarbeit geliefert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
70
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
52
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
50
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
31
Neues Jahr, neue Steuern
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 