Barcelona verliert bei Girona, Real bleibt an Tabellenspitze

Montag, 16. Februar 2026 | 23:08 Uhr
Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine unerwartete Niederlage bei Girona kassiert und die Tabellenführung damit an Real Madrid abgegeben. Beim 1:2 im rein katalanischen Duell am Montagabend vergab Barcelona-Star Lamine Yamal kurz vor Ende der ersten Spielhälfte einen Elfmeter. Verteidiger Pau Cubarsi brachte den Favoriten nach einer Stunde dann in Führung. Doch Girona drehte die Partie durch Treffer von Thomas Lemar (62.) und Fran Beltran (87.).

Real liegt nun zwei Punkte vor Barcelona, das beim Tabellenzwölften aus der Nachbarschaft seine vierte Saisonniederlage einstecken musste. Nach dem 0:4 im Cup-Halbfinale gegen Atletico Madrid war es die zweite Niederlage in Folge für das Team von Trainer Hansi Flick.

