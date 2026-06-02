Baumgartner verpasst WM mit Muskelverletzung im Oberschenkel

Von: apa

Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalteam: Die ÖFB-Auswahl muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen. Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung.

Baumgartner hatte in der abgelaufenen Saison bei Leipzig mit 17 Pflichtspieltoren und neun Assists überzeugt. Der 26-Jährige befand sich laut eigenen Angaben am “Peak” seiner Karriere, wie er es in der Vorwoche formulierte. “Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft”, sagte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung über die Verletzung. “Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung.”

Laut ÖFB-Angaben hatte Baumgartner am Montag beim Aufwärmen für den Tunesien-Test in Wien bei einem Schuss einen Stich im Bereich des Hüftbeugers verspürt. Rangnick nahm den Niederösterreicher daraufhin aus der Startformation und ersetzte ihn durch Michael Gregoritsch. Am Dienstag in der Früh unterzog sich Baumgartner genaueren Untersuchungen, die das Ausmaß der Verletzung offenlegten. Wie lange Baumgartner genau ausfallen wird, ist offen. Ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt der WM ist aber nicht möglich.

Schlüsselspieler in ÖFB-Offensive

Gemäß Einschätzung der Branchen-Website transfermarkt.at ist Baumgartner mit einem Marktwert von 40 Mio. Euro der mit Abstand wertvollste Spieler der ÖFB-Auswahl. In 58 Partien für Österreich hat der Waldviertler bisher 19 Treffer erzielt. Die vergangene Saison in Leipzig war die bisher beste seiner Karriere, die Vorfreude auf seine erste WM groß. “Der Zeitpunkt könnte für mich persönlich nicht besser sein”, meinte Baumgartner in der Vorwoche bei der Teamzusammenkunft in Wien. Umso schmerzhafter ist nun das verletzungsbedingte Out.

Tröstende Worte kamen auch aus Leipzig. “Baumi ist für uns nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein wichtiger Charakter in unserer Mannschaft”, betonte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. “Dazu ist er ein absoluter Kämpfer, und wir sind überzeugt, dass er diesen Rückschlag mit seiner positiven Art und großen Mentalität meistern wird.” Baumgartner war in der abgelaufenen Saison mit 13 Toren und neun Assists in der Liga Leipzigs Topscorer. Sein Vertrag beim Ligadritten läuft noch bis 2028.

Im ÖFB-Team gilt Baumgartner als Schlüsselspieler, der nur schwer zu ersetzen ist. Für seine Position im Offensivzentrum kommen u. a. die im März vom deutschen bzw. englischen Verband zum ÖFB gewechselten Youngsters Paul Wanner und Carney Chukwuemeka infrage. Beide wurden in der zweiten Hälfte gegen Tunesien eingewechselt. Dazu ist neben dem gelernten Stürmer Gregoritsch auch der im Nationalteam zumeist auf der linken Seite aufgebotene Marcel Sabitzer, der in allen drei WM-Testspielen in diesem Jahr getroffen hat, eine Option.

Entwarnung bei Alaba

Nennschluss für die endgültigen WM-Aufgebote beim Weltverband FIFA war eigentlich bereits am Montag. Im Fall von Verletzungen dürfen allerdings bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel – im Fall Österreichs am 16. Juni (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) gegen Jordanien – Änderungen vorgenommen werden. Die weiteren Schritte bezüglich einer Nachbesetzung von Baumgartner im 26-Mann-Kader werden laut ÖFB-Angaben aktuell intern abgestimmt. Eine Information soll “zu gegebener Zeit” erfolgen.

Entwarnung gab es im Gegensatz zu Baumgartner bei David Alaba. Der ÖFB-Kapitän, der gegen die Tunesier wegen leichter Muskelprobleme zur Pause ausgetauscht worden war, unterzog sich am Dienstag ebenfalls einer MRT-Untersuchung. Diese habe aber keine Muskelverletzung ergeben. “Es besteht kein Grund zur Sorge”, hieß es vom Verband. Alaba kann mit seinen Kollegen damit am Donnerstag planmäßig von Wien-Schwechat die Reise ins WM-Teamcamp nach Goleta bei Santa Barbara in Kalifornien antreten.