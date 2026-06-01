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Mailand steigt in die ICE-Liga ein

ICE-Liga wächst mit HC Milano auf 14 Teams an

Montag, 01. Juni 2026 | 16:57 Uhr
Mailand steigt in die ICE-Liga ein
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
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Von: apa

Die ICE Hockey League bekommt ein 14. Team, das dritte aus Italien. Bei der ICE-Generalversammlung am Montag in Salzburg erhielt der Hockey Club Milano die notwendige Mehrheit und somit grünes Licht, teilte die Liga mit. ICE-Vizepräsident Erich Falkensteiner sprach von einem “Meilenstein”. Mailand sei eine europäische Metropole “mit enormem Marktpotenzial”. Zudem bestätigten die Pioneers Vorarlberg ihre Teilnahme an der kommenden Spielzeit, die am 18. September startet.

Außerdem soll es im Jänner ein “Mountain Classic” in Bischofshofen geben. Das Outdoor-Spiel soll an der Skisprungschanze in Szene gehen und für Aufmerksamkeit sorgen.

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